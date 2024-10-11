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Правоохоронці розпочали службове розслідування щодо генерала Нацполіції

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Правоохоронці розпочали службове розслідування щодо генерала Нацполіції
Журналісти розповіли, що Сергій Шайхет регулярно посеред робочого дня відвідує спортивний комплекс у центрі Києва
фото: Сергій Шайхет/Telegram

Поліція взялася за Сергія Шайхета після журналістського розслідування

Правоохоронці розпочали службове розслідування щодо начальника Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерала Сергія Шайхета. Про це повідомляє пресслужба.

Службове розслідування розпочалося після того, як журналісти оприлюднили інформацію про статки Шайхета.

«Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування. За його результатами будуть прийняті відповідні рішення», – заявила Національна поліція України.

Нагадаємо, що Сергій Шайхет регулярно посеред робочого дня відвідує спортивний комплекс у центрі Києва. Для поїздок на тренування він використовує службовий автомобіль та «оперативні» номерні знаки. 

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Теги: Національна поліція України поліція розслідування декларація Державна міграційна служба

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