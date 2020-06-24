Негода в Україні: без світла лишилися 120 населенних пунктів, підтоплено - 187



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Негода в західних областях України руйнує дамби, дороги і мости Фото: МВС

Серед 187 підтоплених сіл і містечок найбільше - 161 - в Івано-Франківській області

Станом на ранок 24 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях, а саме: Івано-Франківська — 62, Сумська — 17, Житомирська — 16, Чернівецька — 13, Волинська — 9 та Закарпатська — 3. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

«Інтенсивні опади протягом 22-23 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях», — повідомили рятувальники.

Повідомляється про три загиблі особи в Івано-Франківській області.

Зазначається, що всього було підтоплено 197 населених пунктів (Івано-Франківська — 165, Чернівецька — 18, Львівська — 8, Закарпатська — 3). З них понад 5 тис. будинків, 6 фельшерсько-акушерських пунктів у Івано-Франківській області. Зокрема, було затоплено понад 3 тис. підвалів, 9 тис. 644 присадибних ділянок, 3 тис. 286 колодязів.

Повідомляється про зруйновані 110 км автодоріг, 1 тис. 850 м. берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області, 30 метрів дамби № 5 у Чернівецькій області; пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів, 280 м дамб у Чернівецькій області і порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

«Станом на 7 год. 24 червня залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська — 161, Чернівецька — 15, Львівська — 8); — 4 тис. 976 будинків (Івано-Франківська — 4444, Чернівецька — 422, Львівська — 110); 5 фельдшерсько-акушерських пунктів у Івано-Франківській області; затопленими 3 тис. 302 підвалів (Івано-Франківська — 2935, Чернівецька — 257, Львівська — 110), 9 тис. 389 присадибних ділянок (Івано-Франківська — 8688, Чернівецька — 533, Львівська — 168), 3 тис. 286 колодязів (Івано-Франківська — 3 тис. 136 та Львівська — 150); порушено транспортне сполучення із 8 населеними пунктами (Чернівецька — 6, Львівська — 2)», — повідомили рятувальники.

Додається, що евакуйовано — 389 осіб, з них 76 дітей. Було перевезено через підтоплені ділянки доріг 124 особи, з них 2 дітей (Львівська область) та тимчасово відселено 386 осіб, з них 76 дітей (Івано-Франківська — 285, Чернівецька — 101, з них 27 дітей).

«Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 412 чол. та 333 од. техніки, з них від ДСНС 642 чол. о/с та 141 од. техніки», — резюмували рятувальники.

Зазначимо, що вранці 24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вилетів в Івано-Франківську область для координації дій органів влади через негоду. Разом з ним полетів і глава МВС Арсен Аваков.

Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Нагадаємо, що через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

Зазначимо, що постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду.

Нагадаємо, ввечері 23 червня у Чернівцях через раптову зливу затопило вулиці. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.

До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.



