Офіціантка підмішувала свою кров у коктейлі клієнтів
У Японії офіціантка підмішувала свою кров у коктейлі відвідувачів за що була звільнена
Керівництво кафе в японському місті Саппоро, провінція Хоккайдо, звільнило офіціантку після звинувачень у тому, що вона нібито додавала свою кров до коктейлів, які готувала для гостей закладу. Про це повідомляє видання Wion.
Представники кафе Mondaiji повідомили в Twitter-акаунті, що одна з офіціанток втратила роботу через звичку підмішувати свою кров у коктейлі, які вона готувала для клієнтів. Напої, відомі як орікаку, або фірмові коктейлі, в основному містять фрукти або інші різнокольорові сиропи.
«Такий вчинок нічим не відрізняється від тероризму на підробітку і абсолютно неприйнятний», – йдеться у твіті на сторінці кафе.
Коли про те, що сталося, стало відомо, кафе було закрито на один день для заміни всіх склянок для напоїв. Ім'я звільненої офіціантки заклад не розголошує, як і причини її вчинку. Цікаво, що кафе рекламує себе в соцмережах як місце, де клієнтів обслуговують проблемні діти та похмурі, але наймиліші дівчата.
Нагадаємо, російські хакери зламують камери відеоспостереження в українських кафе, щоб відстежити з їхньою допомогою рух колон військової техніки. Про це заявив представник Агентства національної безпеки (АНБ) США Роб Джойс, повідомляє Reuters.
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