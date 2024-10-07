ISW назвав кількість військової техніки, втраченої окупантами під Покровськом

Російські війська втратили понад 1 830 одиниць важкої техніки в Покровському районі Донецької області з початку наступу на Авдіївку в жовтні 2023 року

З жовтня 2023 року Росія втратила 539 танків і 1 020 бойових машин піхоти під час активних бойових дій

Російська армія втратила у районі Покровська щонайменше п'ять дивізій бронемашин і танків від початку наступальної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року і під час активізації наступальних операцій на заході Донецької області влітку 2024 року. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська втратили понад 1 830 одиниць важкої техніки в Покровському районі Донецької області з початку наступу на Авдіївку в жовтні 2023 року.

З жовтня 2023 року Росія втратила 539 танків і 1 020 бойових машин піхоти під час активних бойових дій.

Особливо важкими втрати виявилися влітку 2024 року, коли російські війська продовжили наступ на захід від Авдіївки та в інших районах Донецької області.

Українські сили знищили 381 танк і 835 бойових машин піхоти. Крім того, Росія втратила 26 бойових машин піхоти, 22 реактивні системи залпового вогню, 11 артилерійських систем і 92 неброньовані вантажівки.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що ці дані можуть бути занижені, оскільки не всі втрати російської техніки були зафіксовані візуально. Фактичні цифри, ймовірно, вищі.

Нагадаємо, партизанський рух «АТЕШ», який діє в багатьох регіонах тимчасовано окупованих територій України, повідомляє, що російське військове командування відправляє на Придніпровському напрямку недосвідчених строковиків та приховує втрати після боїв із ЗСУ. Агент «АТЕШ» повідомляє, що військова група «Дніпро» почала відправляти на Дніпровські острови необладнаних мобілізованих та строковиків. Ці солдати, не маючи жодних навичок та необхідної підготовки, стають легкою мішенню. Багато з них гинуть ще на підходах, тоне в Дніпрі або під вогнем ЗСУ. Російське командування приховує справжні втрати, відправляючи нові партії на неминучу смерть. Тіла загиблих не вивозяться, а дані про втрати ретельно замовчуються. Усе це – спроба зберегти видимість контролю, якого вже не існує.

Також повідомлялося, що росіяни продовжують наступати на Харківському напрямку та по всій лінії фронту. Зокрема, поблизу Глибокого ворог посилює свої підрозділи, також у цьому районі окупанти споруджують нові фортифікації, щоб утриматись на позиціях та мати змогу наступати далі. Поблизу Лукʼянців російські війська продовжують зміцнювати свої позиції, проводячи інженерні роботи. У районі населеного пункту Тихе противник зосередився на заходах із забезпечення логістики. Протягом ночі ворожі сили вели повітряну розвідку для виявлення підрозділів Сил оборони України.