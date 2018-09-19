Нове отруєння в Солсбері: російська модель звинуватила Путіна



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30-річна російська модель Анна Шапіро та її чоловік, 42-річний британець Алекс Кінг стали жертвами отруєння у Солсбері

Уродженка Нижнього Новгорода стверджує, що стала жертвою російських «убивць, яких за нею послав Володимир Путін»

Британський таблоїд The Sun опублікував імена чоловіка і жінки, які отруїлися 16 вересня у ресторані Prezzo в Солсбері – це 30-річна російська модель Анна Шапіро та її чоловік, 42-річний британець Алекс Кінг.

У інтерв’ю виданню Шапіро, уродженка Нижнього Новгорода, яка нині має громадянство Ізраїлю, стверджує, що стала жертвою російських «убивць, яких за нею послав Володимир Путін».

Шапіро з чоловіком були доставлені в лікарню після вечері в ресторані Prezzo, викликавши побоювання щодо нового отруєння нервово-паралітичним агентом військового класу «Новачок».

Проте поліція Уілтшира заявила, що потерпілі не постраждали внаслідок дії жодного «нервового агента» та не пов’язує їхній інцидент із минулими випадками отруєння в Солсбері та Еймсбері.

Однак таблоїд The Sun, посилаючись на джерела у сфері безпеки, повідомив, що Шапіро та Кінга ймовірно отруїли речовиною стрихнін – щурячою отрутою. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Шапіро заявила виданню, що знайшла свого чоловіка на підлозі в туалеті ресторану з піною у роті. Він досі залишається в лікарні, проте вже при свідомості.

Шапіро стверджує, що її батько був генералом російської армії і грав у військовому оркестрі. Вона вважає, що напад міг бути цілеспрямованим, а росіяни могли думати, ніби вона британська шпигунка.

«Я впевнена, що росіяни вважають мене британською шпигункою. Я знаю багатьох багатих бізнесменів з центру Лондона, і через мій акцент люди часто роблять припущення щодо мене», - розповіла вона.

«Я була мішенню поплічників Путіна. Вони хочуть моєї смерті, оскільки я протистою Путіну і відвернулася від своєї країни. Росія здатна на все. Владімір Путін хоче моєї смерті», - прямо заявила Шапіро.

У середу речник Кремля Дмитро Пєсков назвав абсурдними твердження про причетність Росії до нових отруєнь в Солсбері.

«Не думаю, що є сенс коментувати подібні повідомлення. Абсурдність переважної більшості інформації, яка йде з Солсбері, абсолютно очевидна», - цитує Пєскова агентство ТАСС.

Раніше повідомлялося, що двоє осіб, чоловік і жінка, заявили, що відчули себе погано після відвідин ресторану італійської кухні Prezzo, який знаходиться в Солсбері.

Пізніше ЗМІ повідомили про стан здоров'я постраждалих відвідувачів ресторану.

Видання Daily Mail повідомило, що люди, які відчули себе погано в ресторані Prezzo в британському місті Солсбері, були росіяни.

Згодом із заяви поліції Уїлтширу стало відомо, що відвідувачі ресторану Prezzo в Солсбері, яким потрібна була медична допомога, не мають ознак отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок».