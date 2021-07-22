Україна встановила новий рекорд Covid-щеплень за добу

У середу в Україні 120 090 людей було вакциновано проти Covid-19

Загалом в Україні проведено 4 399 756 щеплень

У середу, 21 липня, Україна оновила рекорд щеплень за добу – 120 090 людей було вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані – 54 568 людей, інформує пресцентр МОЗ.

Протягом доби працювали:

655 мобільні бригади,

2 280 пунктів щеплення;

127 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали одну дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 399 756 щеплень.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 700 випадків коронавірусу, 21 людина померла.

Зазначимо, коронавірус вбиває частіше, ніж рак: від чого помирають українці.

Як відомо, зараз в Україні застосовують чотири вакцини від коронавірусу. З 21 липня, крім препаратів Pfizer, Sinovac Biotech і AstraZeneca, почали застосовувати Moderna.

На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

Як відомо, в Україні з початку місяця вже зробили стільки ж щеплень, як за весь червень.