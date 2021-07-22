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    Україна встановила новий рекорд Covid-щеплень за добу

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    У середу в Україні&nbsp;120 090 людей було вакциновано проти Covid-19 - Україна встановила новий рекорд Covid-щеплень за добу
    У середу в Україні 120 090 людей було вакциновано проти Covid-19
    Фото: АР

    Загалом в Україні проведено 4 399 756 щеплень

    У середу, 21 липня, Україна оновила рекорд щеплень за добу – 120 090 людей було вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані – 54 568 людей, інформує пресцентр МОЗ.

    Протягом доби працювали:

    • 655 мобільні бригади,
    • 2 280 пунктів щеплення;
    • 127 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали одну дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 399 756 щеплень.

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    Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 700 випадків коронавірусу, 21 людина померла.

    Зазначимо, коронавірус вбиває частіше, ніж рак: від чого помирають українці.

    Як відомо, зараз в Україні застосовують чотири вакцини від коронавірусу. З 21 липня, крім препаратів Pfizer, Sinovac Biotech і AstraZeneca, почали застосовувати Moderna.

    На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

    Як відомо, в Україні з початку місяця вже зробили стільки ж щеплень, як за весь червень.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я рекорд Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Україна встановила новий рекорд Covid-щеплень за добу