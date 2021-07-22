Україна встановила новий рекорд Covid-щеплень за добу
Загалом в Україні проведено 4 399 756 щеплень
У середу, 21 липня, Україна оновила рекорд щеплень за добу – 120 090 людей було вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані – 54 568 людей, інформує пресцентр МОЗ.
Протягом доби працювали:
- 655 мобільні бригади,
- 2 280 пунктів щеплення;
- 127 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали одну дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 399 756 щеплень.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 700 випадків коронавірусу, 21 людина померла.
Зазначимо, коронавірус вбиває частіше, ніж рак: від чого помирають українці.
Як відомо, зараз в Україні застосовують чотири вакцини від коронавірусу. З 21 липня, крім препаратів Pfizer, Sinovac Biotech і AstraZeneca, почали застосовувати Moderna.
На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.
Як відомо, в Україні з початку місяця вже зробили стільки ж щеплень, як за весь червень.