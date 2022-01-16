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    Порошенко оприлюднив зворушливий знімок із дружиною в Польщі (фото)

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    Марина Порошенко перебуває поруч із чоловіком - Порошенко оприлюднив зворушливий знімок із дружиною в Польщі (фото)
    Марина Порошенко перебуває поруч із чоловіком
    фото: Петро Порошенко/Facebook

    На фото подружжя у вагоні потяга

    П’ятий президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook опублікував зворушливу світлину із дружиною. На фото подружжя у вагоні потяга, Марина схилилася на плече чоловіка.

    «Дякую за підтримку, кохана», – підписав світлину Порошенко.

    Раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Петро Порошенко зможе оскаржити дії чинної української влади у Європейському суді з прав людини та легко виграє справу.

    Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

    ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

    Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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    Теги: Петро Порошенко Юрій Луценко суд санкції Європарламент партії адвокат суддя Facebook президент майно влада
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    Порошенко оприлюднив зворушливий знімок із дружиною в Польщі (фото)