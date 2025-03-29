Зеленський: Очікуємо серйозної реакції США та Європи на сотні «Шахедів» щоночі

За минулу ніч було 172 ударних дрони, більше сотні – це «Шахеди», повідомив Зеленський

Президент подякував партнерам, які просувають нові санкційні рішення щодо РФ

Президент Володимир Зеленський закликає партнерів до серйозної реакції на постійні російські обстріли, які підривають міжнародні зусилля щодо завершення війни. Як інформує «Главком», про це глава держави закликав у вечірньому зверненні 29 березня.

«За минулу ніч було 172 ударних дрони, більше сотні – це «Шахеди». Фактично щодобово зараз такі масштабні удари безпілотників, ще ракетні загрози, балістика. Партнерам має бути зрозуміло, що ці російські удари б'ють не тільки по наших людях, але й по всіх міжнародних зусиллях, по дипломатії, якою ми намагаємося завершити цю війну. Росія завдає цих ударів по позиціях всіх, хто хоче закінчення війни.

Неможливо ігнорувати сотні «Шахедів» щоночі. Ми очікуємо серйозної реакції. Ми працюємо на реакцію. Сильна реакція дуже потрібна, і передусім Америки, Європи, всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію. Росію треба примусити до миру, і тільки примус спрацює.

Вже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню, без адекватної відповіді з Росії. Це багато говорить. Вже могло би бути припинення вогню, якби на Росію був справжній тиск», – сказав президент.

Також Зеленський подякував партнерам, які просувають нові санкційні рішення щодо РФ.

Нагадаємо, у Дніпрі всю ніч йшла ліквідація наслідків масованої атаки «шахедами». Пожежі, що виникли, приборкані. Зокрема, загасили вогонь й на території ресторанно-готельного комплексу «Бартоломео». За інформацією Лисака, вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки автомобілей, є знищені мотоцикли.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, кількість постраждалих від обстрілу зросла до 24.

У Дніпрі на 30 березня оголосили день жалоби за чотирма загиблими внаслідок російського удару.

Крім того, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.