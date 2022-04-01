Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 1 квітня

З початку війни рашисти зруйнували майже 1000 житлових будинків в Харкові

З початку війни рашисти зруйнували майже 1000 житлових будинків в Харкові

Інтенсивність обстрілів Харкова збільшилася, увечері ракета влучила в центральну частину міста

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, на Сумщині та у Дніпропетровській області.

На Київщині ніч пройшла відносно спокійно. Декілька повітряних тривог по всій області. Ворог продовжує часткове відведення підрозділів з півночі області. В Макаров, Ірпінь – контролюються ЗСУ. Інфраструктура зруйнована, територія замінована. Йде операція по зачисткам.

Чернігівська область: бої біля міста. Вчора звільнено кілька сіл неподалік Чернігова, в київському напрямі. Інтенсивність обстрілів міста за добу зменшилась.

Донеччина: широких наступальних дій з боку противника не відбувалося, натомість обстріли по всій лінії зіткнення тривають. За добу серед цивільних сім загиблих, серед них одна дитина і 22 поранених, у т.ч. 4 дітей.

Найсильніші обстріли і руйнування: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар. По Мар'їнці зранку штурм піхоти, наші відбивають атаки. Зранку обстріли околиць Новолуганського. Маріуполь без змін: заблокований, але бореться. Жоден гуманітарний вантаж до міста на зайшов – русня не пускає.

Луганська область: потужні обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної. Пошкоджено 20 об’єктів, серед них – 9 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, об’єкти інфраструктури. Від вогню росіян загинуло дві людини у Сєвєродонецьку. Постраждали жителі Лисичанська і Тошківки. Врятовано з полум’я 4 людини. Без газопостачання перебувають 32 населених пункти, з них 28 – повністю та 5 частково.

Харків: інтенсивність обстрілів збільшилася, увечері ракета влучила в центральну частину міста. За попередніми даними, жертв немає. Тривають обстріли житлових районів. По області тривають бої на Ізюмському напрямку. З населених пунктів району евакуйовують людей, за вчора – 2500 тисячі.

Миколаївщина: уночі відбувались обстріли Миколаївського району. На інших територіях нічь відносно спокійна. Тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару в м. Миколаєві.

На Херсонщині тривають вибухи та постріли. На кордонної із Миколаївською та Дніпропетровською областями за останню добу велися бойові дії. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфраструктуру, будинки місцевих жителів. Ці райони знаходяться на межі гуманітарної катастрофи.

Триває 37-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російські окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з республікою Білорусь.

Читайте також інтерв'ю: