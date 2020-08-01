ОБСЄ зафіксувала 123 порушення на Донбасі за чотири дні перемир'я



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ОБСЄ зафіксувала 123 порушення на Донбасі за чотири дні перемир'я

Всі порушення зафіксовані в Донецькій області

За перші чотири дні перемир'я, з 27 по 30 липня, СММ ОБСЄ зафіксувала 123 порушення на Донбасі. Всі вони - в Донецькій області.

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

Жодного порушення в Луганській області спостерігачі не зафіксували.

«З 00:01 27 липня до кінця звітного періоду (30 липня, - ред.) СММ зафіксувала в цілому 123 порушення режиму припинення вогню. У тому числі 32 вибуха, один снаряд в польоті і 90 черг і пострілів зі стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що 30 липня було всього одне порушення.

«У Донецькій області камера СММ на шахті «Октябрська» зафіксувала один снаряд в польоті на розрахунковій дальності 0,1-2 км на захід», - наголошується в звіті.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.

Також сьогодні у Міноборони повідомили, що серед військових Операції Об’єднаних сил 30 липня втрат унаслідок обстрілів бойовиків не було, однак через гостру серцево-судинну недостатністюь помер старший сержант Володимир Перекрестов.

Напередодні Міноборони повідомило про смерть трьох військових з початку тижня, зазначивши, що це сталося через «різке погіршення здоров’я».

Як повідомлялося, станом на 12 годину 31 липня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора, 30 липня, російські окупаційні війська на Донбасі з початку доби 30 липня двічі порушили режим тиші.

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета.

29 липня бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.

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