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Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт

glavcom.ua
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Інтернет-ресурс колись популярної партії змінив спеціалізацію
фото з відкритих джерел

Онлайн-представництво львівської «Самопомочі» пропонує своїм відвідувача зіграти на гроші

Партія «Самопоміч», яка була представлена в парламенті минулого скликання, але програла парламентські вибори у 2019 році, припинила публічну діяльність. Так, наприклад, останній допис на її Facebook-сторінці датується 13 березня 2022 року, а вебсайт взагалі не працює. А от Львівський осередок хоча і веде соцмережі, але за посиланням на сайт видає сторінку… онлайн-казино.

Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт фото 1

На цей факт звернув увагу рух «Чесно» у матеріалі «Політичний матріархат. Як жінки проявляють себе на чолі партій», опублікованому на «Главкомі».

При цьому у Львові, який завжди був форпостом партії, в міській раді досі діє фракція «Самопомочі». Вона неодноразово звітувала, як бореться з гральним бізнесом в місті.

Унизу партійного сайту «Самопомочі» також розміщено лого Мінцифри і «Дії», які підтримують відповідальний гемблінг – азартні ігри, ігри на гроші…

Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт фото 2

Нагадаємо, у «Самопомочі» з часу минулих парламентських виборів змінилося керівництво. Після невдалої кампанії 2019 року Андрія Садового на посаді замінила Оксана Сироїд, віцеспікерка Верховної Ради минулого скликання. До того вона була членкинею політичної ради партії та головою Київської міської організації.

Теги: Самопоміч партії азартні ігри

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