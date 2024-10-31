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У боях за Україну поліг 26-річний учасник Революції гідності

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У боях за Україну поліг 26-річний учасник Революції гідності
«Андрій жив війною і боротьбою за Україну, вмів працювати з розумом і натхненням, берегти своїх людей», – згадують знайомі Андрія
фото: Alina Bodnar/Facebook

Андрій Романюк підлітком прийшов на Майдан, а в 16 років став добровольцем у зоні АТО

28 жовтня на війні проти російських окупантів загинув 26-річний військовий Андрій Романюк із позивним Воробєй. Трагічну звістку ввечері 30 жовтня повідомила активістка Аліна Боднар.

«Мені вирвали серце. Наш Андрій. Наш Горобчик. Не знаю, як ми будемо жити далі. Як тепер без тебе твої дівчата – мама і кохана. У нас забрали кисень. Сенс. Опору. Я не можу в це вірити. І не хочу це писати. Але мушу…», – написала Аліна Боднар.

28 жовтня на війні проти російських окупантів загинув 26-річний військовий Андрій Романюк
28 жовтня на війні проти російських окупантів загинув 26-річний військовий Андрій Романюк
колаж: Alina Bodnar/Facebook

Андрій Романюк був активним учасником Революції гідності. Всього у 15 років він приєднався до протестів на Майдані. Згодом у 16 вже став добровольцем у зоні АТО.

Всього у 15 років Андрій Романюк приєднався до протестів на Майдані
Всього у 15 років Андрій Романюк приєднався до протестів на Майдані
фото: Andriy Vorobey/Facebook

Під час повномасштабної війни Андрій був молодшим сержантом і командиром відділення ударних безпілотників у складі 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ».

28 жовтня на війні проти російських окупантів загинув 26-річний військовий Андрій Романюк із позивним Воробєй
28 жовтня на війні проти російських окупантів загинув 26-річний військовий Андрій Романюк із позивним Воробєй
фото: Єлизавета Жарікова/Facebook

У 2023 році боєць отримав поранення, але, попри це, прагнув швидше повернутися на фронт.

Під час повномасштабної війни Андрій був молодшим сержантом і командиром відділення ударних безпілотників у складі 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ»
Під час повномасштабної війни Андрій був молодшим сержантом і командиром відділення ударних безпілотників у складі 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ»
фото: Andriy Vorobey/Facebook

Поетка й бойова медикиня Єлизавета Жарікова поділилася спогадами про полеглого воїна: «2023й рік. Андрій поранений. Намагається вирватися з лікарні на війну. Каже: та що там те порване і пришите вухо? Ну справді, хіба проблема?».

«Андрій жив війною і боротьбою за Україну, вмів працювати з розумом і натхненням, берегти своїх людей. Він підлітком прийшов на Майдан, потім брав участь в АТО. В усіх життєвих випробуваннях був світлим, жертовним і вірним. І поклав своє життя за свободу і життя інших», – додала Єлизавета Жарікова.

Під час повномасштабної війни Андрій був молодшим сержантом і командиром відділення ударних безпілотників у складі 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ»
Під час повномасштабної війни Андрій був молодшим сержантом і командиром відділення ударних безпілотників у складі 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ»
фото: Andriy Vorobey/Facebook

1 листопада у Києві відбудеться попрощання з Андрієм Романюком у Михайлівському соборі (10:00) та на Майдані Незалежності (12:00), а 2 листопада церемонія прощання відбудеться у Вінниці.

Нагадаємо, що 21 жовтня під час виконання бойового завдання у місті Торецьк Донецької області загинув оператор взводу протитанкових ракетних комплексів Юрій Канюк. У мирному житті – історик, теолог і письменник. Йому було 30 років. 

Теги: Революція Гідності війна смерть військові

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