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Умєров анонсував нові кримінальні справи щодо схем у Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Умєров анонсував нові кримінальні справи щодо схем у Міноборони
Умєров заявив, що на повну запрацював внутрішній аудит Міністерства оборони та оновлена генеральна інспекція Міноборони
фото: Facebook/Рустем Умєров

За словами очільника відомства, зміни у Міністерстві оборони будуть помітні дедалі частіше

В Україні очікується більше новин про затримання та кримінальні справи щодо схем у Міністерстві оборони. Над цим активно працюють у відомстві. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами очільника відомства, зміни у Міністерстві оборони будуть помітні дедалі частіше. Наразі очищення системи від недоброчесних учасників є одним з пріоритетів відомства. Над цим працюють спільно з правоохоронними органами.

Умєров наголосив, що на повну запрацював внутрішній аудит Міністерства оборони та оновлена генеральна інспекція Міноборони.

«Вони вже виявили багато порушень – за останні чотири місяці більш ніж на 10 млрд порушень, вчинених раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами», – додав глава Міноборони.

Він нагадав, що у грудні СБУ разом з Міноборони ліквідували схему на закупівлі боєприпасів для ЗСУ на майже півтора мільярда гривень.

«Це те, про що ми можемо говорити публічно. Далі будуть ще новини», – пообіцяв Умєров.

Також відомство працюватиме над системним розв'язанням проблеми – шляхом впровадження закупівель за стандартами НАТО. Це роблять з урахуванням того, щоб не зашкодити безперервним постачанням зброї та тилового майна ЗСУ.

Міністр нагадав, що нещодавно було презентовано роботу першої спеціальної агенції – «Державного оператора тилу» – яка закуповуватиме тилове майно, зокрема їжу, одяг, пальне. Також відбувається кадрове перезавантаження «Агенції оборонних закупівель», вона спеціалізується на закупівлі зброї.

«Є вже конкретні результати. За чотири місяці вдалося заощадити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн. Це орієнтовно 20% від запланованої суми закупівель», – розповів Умеров.

Крім того, вперше Міноборони придбало 50 тис. комплектів жіночої форми, 100 тис. електричних грілок, 15 тис. активних навушників. На постачанні навушників вдалося зекономити 11,7 млн грн.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомив про підозру колишнім посадовцям Міноборони за розтрату майже мільярда гривень на закупівлі неякісних бронежилетів.

Зокрема, підозри отримали колишній заступник Міністра оборони України, керівник Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також ексначальник управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Їм інкриміновано розтрату майна і перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Також українські правоохоронці затримали львівського бізнесмена, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань.

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Теги: Міноборони кримінал ЗСУ корупція Рустем Умєров

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