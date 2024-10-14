Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій

На відміну від російських «імпровізованих» захистів, українські екрани забезпечують захист без втрати маневровості та бойової ефективності техніки

Конструкції від «Сталевого фронту» захищатимуть бронетехніку ЗСУ і життя її екіпажів від FPV-дронів

Українські танки Leopard отримують новий рівень захисту завдяки розробці сталевих екранів-решіток від ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова. Їх виготовляє Метінвест на своїх засекречених виробництвах, повідомляє Liga.net.

Екрани призначені захистити військову техніку і життя бійців від ударів FPV-дронів, які залишаються великою загрозою на полі бою.

Ці конструкції вже використовуються на радянських танках Т-72, українських Т-64 та американських M1 Abrams, а також на БМП Bradly фото: «Метінвест»

Собівартість конструкції – приблизно $20 тис., але це лише 0,3% від вартості власне танку Leopard, що коштує близько $6 млн. До того ж ЗСУ отримує ці сталеві екрани безплатно.

На відміну від російських «імпровізованих» захистів, українські екрани забезпечують захист без втрати маневровості та бойової ефективності техніки.

«Першочергове завдання екранів – захист техніки без жодних обмежень у функціональності, безпечності для екіпажу чи маневровості. Тому екрани і створюються таким чином, щоб не впливати на функціональну складову. В іншому випадку їх використання було б невиправданим та зайвим», – зазначив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Встановлюються екрани на власних ремонтних базах ЗСУ, і вже потім, обладнані додатковим захистом, машини вирушають на нуль фото: «Метінвест»

Ці конструкції вже використовуються на радянських танках Т-72, українських Т-64 та американських M1 Abrams, а також на БМП Bradly. Встановлюються екрани на власних ремонтних базах ЗСУ, і вже потім, обладнані додатковим захистом, машини вирушають на нуль.

На монтаж одного екрана у команди з 10-12 людей йде близько 12 годин.

«Хлопці зауважують, що живучість техніки зростає на 30-40%. Маємо реальні випадки, коли техніку зупинили на полі бою, але завдяки нашому екрану екіпаж залишився живим та неушкодженим. Військові змогли вибратися, а машину згодом забрали на відновлення», – додає Мироненко.

Собівартість конструкції – приблизно $20 тис. фото: «Метінвест»

Leopard – це німецький танк, який вважається одним із найкращих у світі завдяки своїй маневреності, ефективності використання палива та нескладному обслуговуванню.

Ініціатива «Сталевий фронт» Ріната Ахметова активно підтримує українських військових із початку повномасштабної війни. В межах цього проєкту виготовляються бронепластини, мобільні укриття та інші вироби для ЗСУ.