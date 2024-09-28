Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Довго не втримаєшся: ЗСУ скаржаться на погані укріплення біля Гірника

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Довго не втримаєшся: ЗСУ скаржаться на погані укріплення біля Гірника
У деяких районах фронту укріплення дуже хиткі
фото з відкритих джерел

На Донеччині РФ постійно наступає на позиції українських військових

За повідомленнями від аналітичного проєкту DeepState, українські військові висловлюють невдоволення через неякісні оборонні укріплення та фортифікаційні споруди поблизу населеного пункту Гірник, що на Донеччині. Про це інформує DeepState, посилаючись на заяви бійців ЗСУ та супутникові знімки.

Захисники зазначають, що деякі із фортифікаційних споруд не відповідають стандартам безпеки, через що їхня ефективність у стримуванні ворога суттєво знижується. Недоліки в інженерній підтримці можуть створювати загрози як для безпеки військових, так і для успіху оборонних операцій.

Укріплення ЗСУ
Укріплення ЗСУ
Фото: DeepState

«Окремо можна звернути увагу на колючий дріт «єгоза» в протитанковому рову, який скоріше за все призначений боротися з піхотою, яка дуже часто бігає в них як вдома. Проаналізувавши супутникові знімки, можна побачити намагання вибудувати ІФС, навіть присутні взводно-опорні пункти. Але їх якість залишає бажати кращого і довго на таких позиціях оборону не потримаєш», – пишуть аналітики DeepState.

Ситуація на фронті станом на 28 вересня


Станом на 28 вересня російські окупаційні війська посилюють наступальні дії на декількох напрямках, зокрема на Покровському та Кураїівському. За даними військових джерел, росіяни продовжують спроби прорвати українську оборону, концентруючи сили та техніку на ключових ділянках фронту. У той же час Збройні сили України тримають оборону і завдають контратак ворогу.

Особливо важкою залишається ситуація навколо міста Покровськ, де російські підрозділи активізували наступальні операції. Незважаючи на інтенсивний тиск з боку ворога, ЗСУ ефективно ведуть оборонні бої, відбиваючи численні атаки і завдаючи значних втрат противнику. Сили оборони України продовжують укріплювати позиції та готуються до можливих подальших спроб штурму з боку ворога. Також ситуація залишається важкою і районі Вугледара.

Нагадаємо, ворог активний біля Покровська, проводив атаки на Куп’янському, Лиманському та Времіївському напрямках. Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2024 року.

До слова, російські війська готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку. Про це в ефірі національного телемаратону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський перебуває на найгарячіших ділянках фронту із візитом до українських захисників. 

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна військові фронт ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олекса́ндр Алі́єв — український футболіст російського походження. Майстер спорту України міжнародного класу
Росія оголосила в розшук ексфутболіста «Динамо» та збірної України
30 серпня, 15:01
Остін вважає, що Україна має власну зброю для глибоких ударів по території Росії
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: відповідь Остіна
6 вересня, 18:43
Росіяни переправляють бронетехніку через Сейм
Ситуація для ЗСУ на Курщині погіршилася – DeepState
11 вересня, 08:11
Окупанти зіткнуться з труднощами через тому від війни, запевнив Буданов
Коли Росія втомиться наступати? Буданов назвав критичну дату для ворога
14 вересня, 22:10
Александер Стубб сподівається, що Росію вдасться виключити з Радбезу ООН у наступному році
Фінляндія пропонує виключити Росію з Радбезу ООН
18 вересня, 15:32
Реджеп Таїп Ердоган висловився про війну в Україні
«Перетворюється на недіючу структуру»: Ердоган різко висловився про ООН
24 вересня, 20:44
Відвідувачам Центру доступні тисячі вакансій в різних підрозділах
На лівому березі столиці запрацював рекрутинговий центр ЗСУ
Вчора, 08:38
Це буде вже 25 за рахунком зустріч союзників у форматі «Рамштайн»
Байден скликає зустріч у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів
26 вересня, 14:33
Партизани знищують військову техніку окупантів
Як діє українське підпілля в окупації: деталі від ГУР
Сьогодні, 15:12

Події в Україні

Довго не втримаєшся: ЗСУ скаржаться на погані укріплення біля Гірника
Довго не втримаєшся: ЗСУ скаржаться на погані укріплення біля Гірника
ЗСУ показали, як «купають» німецький танк Leopard
ЗСУ показали, як «купають» німецький танк Leopard
Коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб Росії: Банкова зробила заяву
Коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб Росії: Банкова зробила заяву
Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує
Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує
Директора реабілітаційного центру, якого звинувачують у насильстві над дітьми, відсторонено
Директора реабілітаційного центру, якого звинувачують у насильстві над дітьми, відсторонено
Сирський побував на найгарячіших напрямках фронту
Сирський побував на найгарячіших напрямках фронту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2024
8312
Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує
6230
Втрати ворога станом на 28 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
5894
Стало відомо, скільки бізнес буде платити за кожного заброньованого від мобілізації працівника
5777
Естонське селище змінює назву через російську агресію проти України
4547
Нічна атака на Київ: влада відзвітувала про наслідки

Новини

Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Сьогодні, 10:57
Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:05
Половину України накриє дощами: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:00
Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
Вчора, 22:52
Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua