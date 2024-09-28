Довго не втримаєшся: ЗСУ скаржаться на погані укріплення біля Гірника

На Донеччині РФ постійно наступає на позиції українських військових

За повідомленнями від аналітичного проєкту DeepState, українські військові висловлюють невдоволення через неякісні оборонні укріплення та фортифікаційні споруди поблизу населеного пункту Гірник, що на Донеччині. Про це інформує DeepState, посилаючись на заяви бійців ЗСУ та супутникові знімки.

Захисники зазначають, що деякі із фортифікаційних споруд не відповідають стандартам безпеки, через що їхня ефективність у стримуванні ворога суттєво знижується. Недоліки в інженерній підтримці можуть створювати загрози як для безпеки військових, так і для успіху оборонних операцій.

Укріплення ЗСУ Фото: DeepState

«Окремо можна звернути увагу на колючий дріт «єгоза» в протитанковому рову, який скоріше за все призначений боротися з піхотою, яка дуже часто бігає в них як вдома. Проаналізувавши супутникові знімки, можна побачити намагання вибудувати ІФС, навіть присутні взводно-опорні пункти. Але їх якість залишає бажати кращого і довго на таких позиціях оборону не потримаєш», – пишуть аналітики DeepState.

Ситуація на фронті станом на 28 вересня



Станом на 28 вересня російські окупаційні війська посилюють наступальні дії на декількох напрямках, зокрема на Покровському та Кураїівському. За даними військових джерел, росіяни продовжують спроби прорвати українську оборону, концентруючи сили та техніку на ключових ділянках фронту. У той же час Збройні сили України тримають оборону і завдають контратак ворогу.

Особливо важкою залишається ситуація навколо міста Покровськ, де російські підрозділи активізували наступальні операції. Незважаючи на інтенсивний тиск з боку ворога, ЗСУ ефективно ведуть оборонні бої, відбиваючи численні атаки і завдаючи значних втрат противнику. Сили оборони України продовжують укріплювати позиції та готуються до можливих подальших спроб штурму з боку ворога. Також ситуація залишається важкою і районі Вугледара.

Нагадаємо, ворог активний біля Покровська, проводив атаки на Куп’янському, Лиманському та Времіївському напрямках. Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2024 року.

До слова, російські війська готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку. Про це в ефірі національного телемаратону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський перебуває на найгарячіших ділянках фронту із візитом до українських захисників.