Замах на заступника начальника ГРУ: яку роль Алексєєв відіграв у трагедії Маріупольського гарнізону

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Замах на заступника начальника ГРУ: яку роль Алексєєв відіграв у трагедії Маріупольського гарнізону
колаж: glavcom.ua

Алєксєєв обіцяв дотримання росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і гарантував нормальні умови утримання для наших полонених

Уранці 6 лютого 2026 року в Москві було скоєно замах на генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва, першого заступника начальника ГРУ Генштабу РФ. Невідомий відкрив вогонь по воєначальнику в під’їзді його будинку на Волоколамському шосе. Наразі генерал перебуває в реанімації у тяжкому стані. Командир 1 корпусу Нацгвардії Азов Денис «Редіс» Прокопенко прокоментував цю подію, нагадавши про особисту роль Алєксєєва у трагедії Маріупольського гарнізону, пише «Главком».

Близько 07:00 ранку невідомий кілер очікував Алєксєєва в ліфтовому холі житлового будинку. Коли генерал з’явився, нападник зробив кілька пострілів у спину та втік.

Володимир Алєксєєв народився на Вінничині. Попри українське походження, він побудував кар'єру в російській розвідці, ставши одним із ключових архітекторів агресії проти України. З 2011 року він обіймає посаду першого заступника начальника ГРУ і вважається відповідальним за координацію ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, організацію псевдореферендумів на окупованих територіях та керівництвом операціями ПВК «Вагнер» (зокрема, він вів переговори з Пригожиним під час заколоту 2023 року).

Денис Прокопенко нагадав, що саме Алєксєєв був старшим представником РФ на перемовинах у Маріуполі в травні 2022 року.

«Алєксєєв обіцяв дотримання росіянами Женевської конвенції... І саме його підпис стояв під відповідним документом. Слово офіцера, уродженця Вінниччини, зрадника своєї Батьківщини, виявилось нічого не вартим», – наголосив Прокопенко.

Володимир Алексєєв обіймає посаду першого заступника начальника ГРУ з 2011 року. ЗМІ називали його одним з головних кураторів усіх російських «добровольчих» формувань, що беруть участь у війні в Україні. У червні 2023 року Алексєєв разом із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим брав участь у переговорах із засновником ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним під час заколоту найманців.

У грудні 2016 року США ввели санкції проти Алексєєва у зв'язку з кібератаками, метою яких було вплинути на хід виборів американського президента. У 2019 році заступник начальника ГРУ потрапив під санкції Євросоюзу у зв'язку з отруєнням Скрипалів у Солсбері.

«Редіс» підкреслив, що катування азовців у полоні та жахливі умови утримання – це прямий наслідок порушення Алєксєєвим своїх гарантій. Командир запевнив, що відплата наздожене кожного воєнного злочинця, незалежно від того, чи виживе Алєксєєв цього разу.

Нагадаємо, сьогодні, 6 лютого, у столиці РФ вчинили замах на генерала Міноборони, заступника начальника ГРУ Володимира Алексєєва. Це сталося в житловому будинку. 

