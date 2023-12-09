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Окупанти хочуть збудувати в Криму музей війни

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти хочуть збудувати в Криму музей війни
фото з відкритих джерел

Кримські гауляйтери обирають місце для розташування «музею СВО»

Росія планує побудувати «музей СВО» на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Загарбники продовжують насаджувати культ війни та смерті на тимчасово окупованих територіях.

«Ворог планує побудувати «музєй сво», тобто глорифікувати загарбницьку війну Путіна проти українців та взагалі людської моралі. Наразі росіяни шукають проектантів, а місцеві гауляйтери обирають місце для розташування майбутнього незавершеного будівництва», – йдеться в повідомленні Центру нацспротиву.

Центр національного спротиву зауважує, що руїни недобудованої будівлі стануть музеєм окупації після звільнення Криму, а всі причетні до будівництва та «наукові співробітники», тобто пропагандисти, будуть нести відповідальність.

До слова, американськп видання вважає, що найшвидший шлях до перемоги України веде через Крим.

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Теги: війна окупанти Крим

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