Онуфрій потрапив у «Чистилище»



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Очільник УПЦ МП Онуфрій

25 вересня УПЦ МП зажадало, щоб екзархи, надіслані Константинополем в рамках початку процедури надання УПЦ КП автокефалії, покинули Україну

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій (світське ім'я Орест Березовський) потрапив до розділу «Чистилище» на сайті «Миротворець».

Про це свідчать дані на сайті.

Запис внесений 25 вересня о 19:53.

Ресурс пояснює це тим, що того ж дня, 25 вересня, УПЦ МП зажадало, щоб екзархи, надіслані Константинополем в рамках початку процедури надання УПЦ КП автокефалії, покинули Україну. Крім того, 23 вересня Онуфрій відмовився від зустрічі з екзархами.

Напередодні московські священики закликали екзархів Варфоломія покинути Україну. Крім того московська церква наполягає, щоб за нею залишили назву «Українська православна».

Згодом Київський патріархат відреагував на заяву УПЦ МП щодо екзархів.

Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат. Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси. Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.

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