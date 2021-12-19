Впливовий соціолог пояснив, чому росіяни розчаровуються у Путіні

«Дуже різко відчувається зниження доходів, заробітків»

Невдоволення росіян чинним керівництвом країни здебільшого концентрується у двох середовищах – серед найбільш забезпечених людей у мегаполісах та з-поміж мешканців малих депресивних міст. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів науковий керівник російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр» Лев Гудков.

На думку фахівця, у мегаполісах, де проживає найбільш забезпечене населення, останнім часом різко відчувається зниження доходів, заробітків. При цьому, у великих містах у населення значний потенціал до самоорганізації, однак і державна репресивна машина діє там більш потужно.

У найменших, депресивних містах практично відсутні будь-які форми самоорганізації. Тому там невдоволення населення владою, на думку Гудкова, носить аморфний характер.

«Ми фіксуємо зростання опортунізму і готовності до пасивних дій. Тобто або перетерпіти все, або жити своїм приватним життям. У будь-якому випадку, якби всі незадоволені хоча б взяли участь у голосуванні, це була би зовсім інша картина. Я маю на увазі як голосування за поправки до Конституції, які давали неймовірні повноваження президенту, так і голосування на парламентських виборах. Трохи більше половини незадоволених – це ті, хто вважає, що результат виборів передбачуваний, сфальшований, не брали у них участь. Це надзвичайно важливий фактор», – пояснив фахівець.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини.