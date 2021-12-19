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    Впливовий соціолог пояснив, чому росіяни розчаровуються у Путіні

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    Найбільш розчаровані владою у Росії мешканці великих та малих міст - Впливовий соціолог пояснив, чому росіяни розчаровуються у Путіні
    Найбільш розчаровані владою у Росії мешканці великих та малих міст
    фото з відкритих джерел

    «Дуже різко відчувається зниження доходів, заробітків»

    Невдоволення росіян чинним керівництвом країни здебільшого концентрується у двох середовищах – серед найбільш забезпечених людей у мегаполісах та з-поміж мешканців малих депресивних міст. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів науковий керівник російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр» Лев Гудков.

    На думку фахівця, у мегаполісах, де проживає найбільш забезпечене населення, останнім часом різко відчувається зниження доходів, заробітків. При цьому, у великих містах у населення значний потенціал до самоорганізації, однак і державна репресивна машина діє там більш потужно.

    У найменших, депресивних містах практично відсутні будь-які форми самоорганізації. Тому там невдоволення населення владою, на думку Гудкова, носить аморфний характер.

    «Ми фіксуємо зростання опортунізму і готовності до пасивних дій. Тобто або перетерпіти все, або жити своїм приватним життям. У будь-якому випадку, якби всі незадоволені хоча б взяли участь у голосуванні, це була би зовсім інша картина. Я маю на увазі як голосування за поправки до Конституції, які давали неймовірні повноваження президенту, так і голосування на парламентських виборах. Трохи більше половини незадоволених – це ті, хто вважає, що результат виборів передбачуваний, сфальшований, не брали у них участь. Це надзвичайно важливий фактор», – пояснив фахівець.

    Раніше повідомлялося, що Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини.

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    Теги: Росія соцопитування Путін Лев Гудков влада
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    Впливовий соціолог пояснив, чому росіяни розчаровуються у Путіні