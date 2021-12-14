Нардепи Южаніна та Ковальчук влаштували сварку в Раді

Ковальчук: «Починайте фільтрувати те, що і як ви говорите. І це не буде більше сходити вам з рук»

У парламенті, під час обговорення податку на виведений капітал, між заступником голови Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики «слугою» Олександром Ковальчуком та нардепкою від «Європейської Солідарності» Ніною Южаніною виникла палка дискусія.

Під час обговорення поправок до проєкту закону Южаніна вжила слово «брутальний» по відношенню до Ковальчука, що вивело з рівноваги нардепа і він пригрозив їй розправою.

«Я думаю ви бачите цю брутальну поведінку доповідача і будете реагувати на неї», – сказала Южаніна.

На ці слова Ковальчук зреагував емоційно і попросив «ЄС» «фільтрувати» свої слова. «Я ніколи не чув особисто до себе такого вислову як брутальний доповідач, я хочу запитати у вас у чому моя брутальність?А можливо звернуся до регламентного комітету, бо вже остогидли вирази вашої фракції по відношенню до всіх колег у цьому залі. Починайте трошки фільтрувати те, що і як ви говорите. І це не буде більше сходити вам з рук. Я вам це гарантую і обіцяю», – наголосив нардеп.

У відповідь Ніна Южанін зачитала нардепу визначення поняття «брутальний» і пояснила, що образливого нічого немає. «Читаю для тих, хто не розуміє. Брутальність – це тип поведінки, який створює атмосферу ворожості та неповаги. Брутальність є джерелом конфліктів і причиною інших ситуацій. От вам демонстрація цієї брутальності», – вказала рукою нардепка на «слугу».

Ковальчук також не відступав: «Щодо фрази про брутальність, якщо мені потрібно на цій трибуні постояти, потерпіти, я знаю, що в мене тут є багато колег, які мене підтримають обов’язково, і я готовий це зробити впродовж наступних 30-40 хв, тому що я точно знаю, що цей законопроєкт принесе зміни у велику сферу майбутнього нашої країни».

Нагадаємо, нардепки Геращенко й Устінова влаштували гарячу сварку в соцмережі.

Раніше співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко звинуватила нардепа Сергія Притулу в роботі на Банкову, натомість останній їдко відповів їй у соцмережах.

Нагадаємо, раніше нардеп Шуфрич посварився зі «слугою народу» у прямому ефірі.

До слова, «Слуга» Камельчук та екснардеп Іллєнко зчинили сварку в ефірі.

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