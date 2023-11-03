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У Бельгії через негоду загинув 5-річний хлопчик з України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Бельгії через негоду загинув 5-річний хлопчик з України
На заході Європи вирує ураган Кіаран
фото: Getty Images

Через сильний вітер на хлопчика впали гілки дерева, коли той грався на вулиці

У бельгійському місті Гент через падіння гілок дерева загинув п’ятирічний хлопчик з України. Про це повідомляє агенція AFP.

Повідомляється, що дитина гралася на вулиці. Через поривчастий вітер на хлопчика впали гілки дерева. Його госпіталізували, але через декілька він помер у лікарні.

Правоохоронці підтвердили, що хлопчик був українцем і не мав бельгійського громадянства. Наразі невідомо, чи прибув він до Бельгії після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Також у Генті через падіння гілок загинула 64-річна жінка, яка в парку гуляла з чоловіком і дочкою. 31-річна донька загиблої серйозно постраждала. 

Унаслідок урагану загинули ще щонайменше п’ятеро людей, зокрема водій вантажівки у Франції, чоловік у Нідерландах, жінка в центрі Мадрида та ще одна людина в Німеччині.

Зазначимо, на заході Європи вирує шторм Кіаран. Негода принесла сильні вітри та дощі. У низці країн повідомляли про відключення електроенергії, перебої зі зв’язком та серйозні проблеми з рухом громадського транспорту.

Нагадаємо, 28 жовтня, в Україні вирувала негода. Сім мешканців Києва отримали травми й переломи. Через негоду зі шквальним вітром у Києві загинули чоловіки віком 65 і 35 років.

Унаслідок шквального вітру в Київській області пошкоджено 305 ліній 110 кВ та 7 351 трансформаторна підстанція.

Теги: дитина негода вітер шторм чоловік жінка

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