Палестинці відкликали свого представника з Вашингтону

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Глава делегації Організації визволення Палестини у Вашингтоні Хусам Зомлот

На який термін палестинський посланник відкликаний з Вашингтона, не уточнюється

Палестинська національна адміністрація відкликала свого основного представника у Вашингтоні.

Про це повідомляється на сайті міністерства закордонних справ автономії, пише DW.

Глава делегації Організації визволення Палестини у Вашингтоні Хусам Зомлот прибуде на батьківщину в середу, 16 травня. На який термін палестинський посланник відкликаний з Вашингтона, не уточнюється.

Рішення пов'язане з перенесенням посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок Ізраїль вирішив видворити консула Туреччини у Єрусалимі на невизначений термін.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Туреччини також попросило ізраїльського посла Ейтана Нае тимчасово залишити країну.

15 травня на екстренному засіданні Радбезу ООН США заявили, що знайшли пояснення кривавим сутичкам у Секторі Гази.

Нагадаємо, Кувейт запросив проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через загострення ситуації в Секторі Гази після відкриття в Єрусалимі посольства США.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Президент Туреччини назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.