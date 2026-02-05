Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав мовчання США у відповідь на пропозиції щодо продовження договору про ядерну зброю початком ери нестабільності

У четвер, 5 лютого, офіційно завершується термін дії договору СНО-3 – останньої фундаментальної угоди між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями. Ця подія знаменує завершення цілої епохи, коли ядерний статус дозволяв ослабленій після розпаду СРСР Москві зберігати статус наддержави та вести діалог із Вашингтоном на рівних. Договір, укладений у 2010 році, обмежував арсенали обох країн до 1550 розгорнутих боєголовок, проте сьогодні механізми контролю остаточно зруйновані через взаємні звинувачення та відмову Росії допускати інспекції на свої об'єкти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Адміністрація Дональда Трампа демонструє помітну відсутність занепокоєння через крах угоди. Президент США відмахнувся від тривожних прогнозів, зазначивши, що закінчення терміну дії старого документа є природним процесом, який може відкрити шлях до укладання «кращої» угоди в майбутньому. Вашингтон більше не бачить сенсу в обмеженнях, які стосуються лише двох гравців, особливо на тлі стрімкого нарощування ядерного потенціалу Китаєм. Окрім того, США вже розглядають можливість повернення до концепцій часів Холодної війни, зокрема до ідеї будівництва ядерних лінкорів, що фактично знімає будь-які бар'єри для нарощування потужності.

Натомість у Кремлі панує явна тривога, яку російські посадовці намагаються видати за турботу про глобальну безпеку. Дмитро Медведєв попередив, що розрив угоди прискорює рух «Годинника Судного дня» до катастрофічної позначки, а речник Кремля Дмитро Пєсков назвав мовчання США у відповідь на пропозиції щодо продовження договору початком ери нестабільності. Проте експерти вбачають у цьому прагматичний страх: Росія з її обмеженим оборонним бюджетом та слабшою економікою не матиме жодних шансів виграти нову гонку озброєнь проти США.

Зупинка дії СНО-3 означає не лише крах контролю над ядерними арсеналами, а й остаточну втрату Москвою дипломатичної платформи, яка штучно підтримувала її статус світового лідера. Вперше за десятиліття дві найбільші ядерні держави світу опинилися у правовому вакуумі, де обсяги смертоносної зброї більше не регулюються жодними міжнародними зобов'язаннями. Для США це можливість зміцнити свою перевагу, враховуючи нові глобальні виклики, тоді як для Росії це означає неминуче поглиблення розриву у військовому та політичному впливі порівняно з її головним опонентом.

Як відомо, міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило, що більше не вважає себе пов’язаним обмеженнями на ядерний арсенал у зв’язку із завершенням дії договору СНО-3 між Росією та США.

У МЗС РФ зазначили, що сторони більше не пов’язані зобов’язаннями в межах договору. «За нинішніх обставин виходимо з того, що сторони за Договором про нерозповсюсюдження ядерної зброї більше не пов'язані жодними зобов'язаннями та симетричними деклараціями в контексті договору, включаючи його центральні положення, і в принциповому плані вільні у виборі своїх подальших кроків», – йдеться у заяві.

До слова, завершення дії угоди фактично поставило крапку в понад 50-річній історії договорів між Вашингтоном і Москвою: від перших угод часів холодної війни до пострадянських домовленостей.

Співдиректор програми ядерної політики Фонду Карнегі Джеймс Актон заявив, що світ може увійти в нову фазу гонки озброєнь. За його словами, без чинних угод перспектива нового договору є малоймовірною.