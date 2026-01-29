Головна Світ Політика
США залишаються головною гарантією безпеки України – Рубіо

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
США залишаються головною гарантією безпеки України – Рубіо
Рубіо заявив, що саме американська підтримка є ключовою та фактично єдиною реальною гарантією безпеки для України
фото: АР

Рубіо закликав переосмислити НАТО та наголосив на ролі США для України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що саме американська підтримка є ключовою та фактично єдиною реальною гарантією безпеки для України. Про це він сказав 28 січня під час виступу в Комітеті Сенату США з міжнародних відносин, де захищав підхід адміністрації до питань НАТО та європейської безпеки, передає «Главком».

За словами Рубіо, нині існує загальне розуміння необхідності гарантій безпеки для України, однак більшість запропонованих моделей фактично зводяться до обмеженої присутності європейських військ із вирішальною роллю Сполучених Штатів.

«Багато говорять про гарантії безпеки, але насправді гарантія безпеки – це американський «бекстоп». Я не применшую того факту, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні», – заявив держсекретар.

Рубіо наголосив, що без участі США такі гарантії втрачають практичне значення. Причину цього Рубіо пов’язав із недостатніми інвестиціями європейських союзників у власні оборонні спроможності протягом останніх десятиліть, хоча визнав, що в окремих країнах ситуація починає змінюватися.

Окремо держсекретар заявив про необхідність переосмислення ролі НАТО з огляду на можливості альянсу в сучасному світі. За його словами, сильніші європейські партнери дозволять США мати більше стратегічної гнучкості.

«Це не відмова від НАТО. Це реальність XXI століття. Світ змінюється», – підсумував Рубіо.

За повідомленням Reuters, Сполучені Штати повідомили Україні, що надання американських гарантій безпеки можливе лише за умови підписання мирної угоди з Росією. 

Водночас газета Financial Times повідомила, що адміністрація Дональда Трампа дала зрозуміти Києву, що гарантії безпеки США можуть залежати від згоди України на мирну угоду, яка, ймовірно, передбачатиме територіальні поступки на користь Росії, зокрема щодо Донбасу.

Однак джерело Reuters наголошує, що Вашингтон не диктує Україні конкретні умови майбутньої угоди та заперечує твердження, що США намагаються змусити Київ піти на територіальні поступки.

До слова, президент України Володимир Зеленський разом з посадовцями, які беруть участь у мирних переговорах визначили пункти, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США щодо повоєнної відбудови.

Теги: США Марко Рубіо перемир'я

