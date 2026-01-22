Старт гонки за «Оскар-2026»: оголошено номінантів

Актори Даніель Брукс і Льюїс Пуллман назвали претендентів на головну кінопремію світу

У США оголосили повний список номінантів на премію «Оскар-2026», яку вручатимуть під час 98-ї церемонії нагородження Американської кіноакадемії. Про це повідомляє «Главком».

Церемонія вручення премії відбудеться навесні 2026 року. Цьогорічний список претендентів охоплює як масштабні голлівудські проєкти, так і авторське кіно з різних країн.

У категорії «Найкращий фільм» номіновано стрічки:

«Буґонія»;

«F1»;

«Франкенштейн»;

«Хемнет»;

«Марті Супрім»;

«Одна битва за іншою»;

«Секретний агент»;

«Сентиментальна цінність»;

«Грішники»;

«Потяг у снах».

На «Найкращу жіночу роль» претендують:

Джессі Баклі («Хемнет»);

Роуз Бірн («Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила»);

Кейт Гадсон («Сон Сон Блю»);

Ренате Реїнсве («Сентиментальна цінність»);

Емма Стоун («Буґонія»).

У категорії «Найкращий режисер» номіновані:

Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою»);

Раян Куглер («Грішники»);

Джош Сафді («Марті Супрім»);

Йоакім Трієр («Сентиментальна цінність»);

Хлоя Чжао («Хемнет»).

На «Найкращу чоловічу роль» претендують;

Тімоті Шаламе («Марті Супрім»);

Леонардо Ді Капріо («Одна битва за іншою»);

Ітан Гоук («Блакитний місяць»);

Майкл Б. Джордан («Грішники»);

Вагнер Моура («Секретний агент»).

У номінації «Найкращий міжнародний фільм» представлені:

Бразилія («Секретний агент»);

Франція («Це була лише випадковість»);

Норвегія («Сентиментальна цінність»);

Іспанія («Сірат»);

Туніс («Голос Хінд Раджаб»).

До списку номінантів на «Найкращий документальний фільм» увійшли:

«Рішення Алабами»;

«Прийди й побач мене у доброму світлі»;

«Прорубуючи скелі»;

«Містер Ніхто проти Путіна»;

«Ідеальний сусід».

У категорії «Найкращий анімаційний фільм» змагаються:

«Арко»;

«Еліо»;

«K-pop: Мисливці на демонів»;

«Маленька Амелі, або Характер дощу»;

«Зоотрополіс 2».

Раніше повідомлялося, що українські фільми про війну потрапили до коротких списків на премію «Оскар-2026». Документальна стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» увійшла до шортліста в номінації «Документальний повнометражний фільм», а анімаційна короткометражка Анастасії Фалілеєвої «Я померла в Ірпені» – до шортліста в категорії «Анімаційний короткометражний фільм».