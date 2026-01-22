Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Старт гонки за «Оскар-2026»: оголошено номінантів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Оскар-2026»: оприлюднили повний список номінантів
скріншот з відео Reuters

Актори Даніель Брукс і Льюїс Пуллман назвали претендентів на головну кінопремію світу

У США оголосили повний список номінантів на премію «Оскар-2026», яку вручатимуть під час 98-ї церемонії нагородження Американської кіноакадемії. Про це повідомляє «Главком».

Церемонія вручення премії відбудеться навесні 2026 року. Цьогорічний список претендентів охоплює як масштабні голлівудські проєкти, так і авторське кіно з різних країн.

У категорії «Найкращий фільм» номіновано стрічки:

«Буґонія»;
«F1»;
«Франкенштейн»;
«Хемнет»;
«Марті Супрім»;
«Одна битва за іншою»;
«Секретний агент»;
«Сентиментальна цінність»;
«Грішники»;
«Потяг у снах».

На «Найкращу жіночу роль» претендують:

Джессі Баклі («Хемнет»);
Роуз Бірн («Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила»);
Кейт Гадсон («Сон Сон Блю»);
Ренате Реїнсве («Сентиментальна цінність»);
Емма Стоун («Буґонія»).

У категорії «Найкращий режисер» номіновані:

Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою»);
Раян Куглер («Грішники»);
Джош Сафді («Марті Супрім»);
Йоакім Трієр («Сентиментальна цінність»);
Хлоя Чжао («Хемнет»).

На «Найкращу чоловічу роль» претендують;

Тімоті Шаламе («Марті Супрім»);
Леонардо Ді Капріо («Одна битва за іншою»);
Ітан Гоук («Блакитний місяць»);
Майкл Б. Джордан («Грішники»);
Вагнер Моура («Секретний агент»).

У номінації «Найкращий міжнародний фільм» представлені:

Бразилія («Секретний агент»);
Франція («Це була лише випадковість»);
Норвегія («Сентиментальна цінність»);
Іспанія («Сірат»);
Туніс («Голос Хінд Раджаб»).

До списку номінантів на «Найкращий документальний фільм» увійшли:

«Рішення Алабами»;
«Прийди й побач мене у доброму світлі»;
«Прорубуючи скелі»;
«Містер Ніхто проти Путіна»;
«Ідеальний сусід».

У категорії «Найкращий анімаційний фільм» змагаються:

«Арко»;
«Еліо»;
«K-pop: Мисливці на демонів»;
«Маленька Амелі, або Характер дощу»;
«Зоотрополіс 2».

Раніше повідомлялося, що українські фільми про війну потрапили до коротких списків на премію «Оскар-2026». Документальна стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» увійшла до шортліста в номінації «Документальний повнометражний фільм», а анімаційна короткометражка Анастасії Фалілеєвої «Я померла в Ірпені» – до шортліста в категорії «Анімаційний короткометражний фільм».

Читайте також:

Теги: Кінопремія «Оскар» конкурс США фільм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США зіткнулися два гелікоптери, є загиблий
У США зіткнулися два гелікоптери, є загиблий
29 грудня, 2025, 03:29
Володимир Зеленський розповів, що незабаром планується зустріч з європейськими лідерами
Зеленський розкрив наступні кроки переговорів щодо миру
29 грудня, 2025, 12:17
Дрони атакували Ільський НПЗ, окупанти обстріляли Україну: головне за ніч
Дрони атакували Ільський НПЗ, окупанти обстріляли Україну: головне за ніч
1 сiчня, 06:40
Трамп особисто обирає матеріали для бального залу в Білому домі
Трамп особисто обирає матеріали для бального залу в Білому домі
3 сiчня, 07:32
Протести біля Білого дому проти захоплення Мадуро
CNN: Білий дім заявив, що США не причетні до стрілянини у Венесуелі
6 сiчня, 04:55
Захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро в американському літаку
Російська ППО у Венесуелі виявилася недієздатною: NYT з'ясував чому
12 сiчня, 23:33
«Cуспільне» показало проєкт сцени для фіналу нацвідбору на Євробачення
Євробачення 2026: організатори Нацвідбору показали макет майбутньої сцени (фото)
Вчора, 09:56
У Конгресі США заговорили про «екзистенційну кризу НАТО» через Трампа
Сенатор США назвав заяви Трампа про Гренландію загрозою для НАТО
13 сiчня, 09:58
На думку Дмитра Кулеби, російсько-українська війна завершиться тоді, коли Путін змириться з тим, що Україна виборола своє право на існування
«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців
17 сiчня, 22:30

Шоу-біз

Старт гонки за «Оскар-2026»: оголошено номінантів
Старт гонки за «Оскар-2026»: оголошено номінантів
Російську співачку родом з Києва внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України
Російську співачку родом з Києва внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України
У Палаці спорту відбудеться концерт пам’яті Степана Гіги: названо дату
У Палаці спорту відбудеться концерт пам’яті Степана Гіги: названо дату
Ада Роговцева, Наталя Сумська та Олена Кравець перевтілились у мам: головні кінопрем'єри тижня
Ада Роговцева, Наталя Сумська та Олена Кравець перевтілились у мам: головні кінопрем'єри тижня
«Я нічого поганого не зробила». Співачка Alyosha попередила ЗМІ
«Я нічого поганого не зробила». Співачка Alyosha попередила ЗМІ
Народна артистка Пекун розповіла, як «Суспільне» знищило суперпопулярний проєкт Фольк-music
Народна артистка Пекун розповіла, як «Суспільне» знищило суперпопулярний проєкт Фольк-music

Новини

Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Сьогодні, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Сьогодні, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua