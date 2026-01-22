Старт гонки за «Оскар-2026»: оголошено номінантів
Актори Даніель Брукс і Льюїс Пуллман назвали претендентів на головну кінопремію світу
У США оголосили повний список номінантів на премію «Оскар-2026», яку вручатимуть під час 98-ї церемонії нагородження Американської кіноакадемії. Про це повідомляє «Главком».
Церемонія вручення премії відбудеться навесні 2026 року. Цьогорічний список претендентів охоплює як масштабні голлівудські проєкти, так і авторське кіно з різних країн.
У категорії «Найкращий фільм» номіновано стрічки:
«Буґонія»;
«F1»;
«Франкенштейн»;
«Хемнет»;
«Марті Супрім»;
«Одна битва за іншою»;
«Секретний агент»;
«Сентиментальна цінність»;
«Грішники»;
«Потяг у снах».
На «Найкращу жіночу роль» претендують:
Джессі Баклі («Хемнет»);
Роуз Бірн («Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила»);
Кейт Гадсон («Сон Сон Блю»);
Ренате Реїнсве («Сентиментальна цінність»);
Емма Стоун («Буґонія»).
У категорії «Найкращий режисер» номіновані:
Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою»);
Раян Куглер («Грішники»);
Джош Сафді («Марті Супрім»);
Йоакім Трієр («Сентиментальна цінність»);
Хлоя Чжао («Хемнет»).
На «Найкращу чоловічу роль» претендують;
Тімоті Шаламе («Марті Супрім»);
Леонардо Ді Капріо («Одна битва за іншою»);
Ітан Гоук («Блакитний місяць»);
Майкл Б. Джордан («Грішники»);
Вагнер Моура («Секретний агент»).
У номінації «Найкращий міжнародний фільм» представлені:
Бразилія («Секретний агент»);
Франція («Це була лише випадковість»);
Норвегія («Сентиментальна цінність»);
Іспанія («Сірат»);
Туніс («Голос Хінд Раджаб»).
До списку номінантів на «Найкращий документальний фільм» увійшли:
«Рішення Алабами»;
«Прийди й побач мене у доброму світлі»;
«Прорубуючи скелі»;
«Містер Ніхто проти Путіна»;
«Ідеальний сусід».
У категорії «Найкращий анімаційний фільм» змагаються:
«Арко»;
«Еліо»;
«K-pop: Мисливці на демонів»;
«Маленька Амелі, або Характер дощу»;
«Зоотрополіс 2».
Раніше повідомлялося, що українські фільми про війну потрапили до коротких списків на премію «Оскар-2026». Документальна стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» увійшла до шортліста в номінації «Документальний повнометражний фільм», а анімаційна короткометражка Анастасії Фалілеєвої «Я померла в Ірпені» – до шортліста в категорії «Анімаційний короткометражний фільм».
