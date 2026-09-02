Ердоган і Путін провели закриті переговори щодо завершення війни в Україні

Лідери зустрілися на полях саміту ШОС, а Москва вкотре заявила про готовність обговорювати українське питання в Туреччині.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і російський лідер Володимир Путін провели закриту зустріч у Бішкеку, де проходить саміт Шанхайської організації співпраці. Переговори тривали близько 90 хвилин. Про це повідомляє турецьке видання Türkiye Today з посиланням на високопоставлених російських чиновників, пише «Главком».

Зустріч відбулася 1 вересня у державній резиденції Ала-Арча. На ній також були присутні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та глава Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин.

За даними видання, основною темою переговорів стала ситуація у Чорному морі. Радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що саме чорноморська ситуація була головним питанням розмови Ердогана і Путіна. Водночас президенти торкнулися й питання війни в Україні. Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що сторони обговорили можливість проведення переговорів щодо «врегулювання українського конфлікту» на території Туреччини.

За словами Пєскова, Анкара вже неодноразово пропонувала свої майданчики для таких переговорів. «Турецька сторона продовжує пропонувати це на різних рівнях», – заявив речник Кремля.

Таким чином, під час зустрічі не йшлося про досягнення конкретної домовленості щодо припинення війни. Йдеться про можливість проведення подальших переговорів щодо України в Туреччині.

Анкара вже неодноразово намагалася відігравати роль посередника між Києвом і Москвою. Туреччина має досвід організації прямих контактів між представниками України та Росії, а також виступала стороною домовленостей, пов'язаних із безпекою судноплавства в Чорному морі.

Окрему увагу під час зустрічі президенти приділили двостороннім відносинам. Путін назвав Туреччину одним із «привілейованих партнерів» Росії у зовнішній політиці та економіці. Серед ключових спільних проєктів він згадав будівництво атомної електростанції «Аккую».

Ердоган заявив, що відносини між Туреччиною та Росією перебувають на «більш просунутому рівні», ніж будь-коли раніше. Він також відзначив співпрацю двох країн у сфері енергетики, сільського господарства та туризму. Водночас жодних заяв про конкретні домовленості щодо припинення бойових дій після зустрічі Ердогана і Путіна не прозвучало.

Варто нагадати, що окупанти висунули Україні новий ультиматум для завершення війниРосія заявила, що продовжуватиме війну проти України військовим шляхом, якщо Київ не погодиться на висунуті Москвою умови так званого мирного врегулювання. Зокрема, Кремль вимагає визнати те, що російська сторона називає «реаліями на місцях».