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Російський удар спричинив руйнування на Київщині, постраждала дитина

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російський удар спричинив руйнування на Київщині, постраждала дитина
Київщина зазнала атаки російських дронів
фото: ДСНС Київщини (ілюстративне)

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та господарську споруду

Уранці 16 серпня російські війська атакували Київську область безпілотниками. Унаслідок удару в Броварському районі постраждали троє людей, серед яких дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка.

Дитині медики надали необхідну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася. Також унаслідок атаки осколкових поранень зазнала жінка. Її доправили до лікарні. Ще одному постраждалому допомогу надали на місці.

Російський удар спричинив пошкодження приватного житлового будинку та господарської споруди. У будинку понівечено покрівлю та вибито вікна. На місці атаки працюють відповідні служби, які ліквідовують її наслідки.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет різних типів та 106 безпілотників. Під ударом опинилися Київ, Кременчук та Кривий Ріг. 

Внаслідок російського удару у кількох районах Києва сталися пожежі, зафіксовано влучання та пошкодження будівель. Найбільше наслідків – в Оболонському районі столиці. На території одного з ринків спалахнула масштабна пожежа. В іншому місці вибухова хвиля частково пошкодила будівлю, однак займання не виникло.

Також повідомлялося про влучання у нежитлову споруду. У Голосіївському районі вогонь охопив територію нежитлової будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу. Станом на 08:29 відомо вже про трьох постраждалих унаслідок російського удару по столиці.

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Теги: війна обстріл Київщина поранення дитина Бровари

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