Індонезія відхрестилася від своїх громадян, які воюють за Росію

Джакарта перевіряє, чи могли індонезійців завербувати до російської армії під виглядом працевлаштування

Індонезія почала перевіряти інформацію про можливу участь своїх громадян у війні проти України на боці Росії. Влада країни наголосила, що такі дії окремих індонезійців не відображають офіційної позиції держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ Індонезії Івонн Мевенканг.

За її словами, наразі влада має підтвердити особи людей, їхнє громадянство, обставини можливого вербування та характер участі у війні. Перевірку проводять через дипломатичні представництва Індонезії у координації з відповідними міністерствами та державними установами.

Водночас Джакарта дистанціювалася від можливої участі своїх громадян у російській армії, наголосивши, що це не є позицією уряду країни.

Окремо індонезійська влада перевіряє, чи могли її громадяни стати жертвами шахрайства, експлуатації або вербування під виглядом працевлаштування. Зокрема, йдеться про випадки, коли людям могли пропонувати роботу, яка насправді передбачала участь у військовій діяльності.

«Якщо серед громадян Індонезії є жертви такого процесу, уряд Індонезії вживе необхідних заходів захисту відповідно до чинного законодавства», – заявила Мевенканг.

Законодавство Індонезії передбачає правові наслідки за участь громадян у військовій службі іноземних держав. Зокрема, такі випадки можуть мати наслідки для громадянства. Водночас відповідні рішення мають ухвалюватися лише після встановлення та підтвердження всіх обставин.

МЗС Індонезії також закликало громадян обережно ставитися до пропозицій працевлаштування у зонах конфліктів та пропозицій, які можуть передбачати військову діяльність на користь іншої держави.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила про нові факти вербування громадян Індонезії до російської армії. За даними розвідки, отримано документи щонайменше на вісьмох індонезійців, яких завербували до лав окупаційних військ РФ.