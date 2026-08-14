Пропагандист, який прославляв учасників «СВО», загинув від рук одного з них

Після жорстокого побиття 61-річний Сергій Недоводін понад місяць перебував у комі

У Росії помер 61-річний Сергій Недоводін – один із засновників та керівників фонду «Живе майбутнє», який спільно з російським Міноборони займався прославлянням учасників війни проти України. За даними російських медіа, одним із чоловіків, які смертельно побили Недоводіна, був учасник так званої «СВО». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Армія TV»

Інцидент стався наприкінці червня у місті Видне Московської області, де останніми роками жив Недоводін. За словами дружини загиблого, її чоловік зробив зауваження двом нетверезим чоловікам – сусіду та його товаришу, які шуміли на вулиці. Після цього чоловіки напали на Недоводіна та почали його бити.

Дружина постраждалого зателефонувала за номером 112. Однак, за її словами, на місце події приїхала лише швидка допомога, на яку також довелося довго чекати.

Недоводіна госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Від кінця червня він перебував у реанімації та весь цей час був у комі. Попри понад місяць лікування, лікарям не вдалося його врятувати. Чоловік помер у лікарні.

За даними російських медіа, одним із нападників був учасник війни проти України. Після побиття Недоводіна чоловік змінив місце проживання.

Водночас дружина та колеги загиблого стверджують, що кримінальне провадження за фактом нападу досі не відкрили. Дружина Недоводіна заявила, що після побиття зверталася до поліції, прокуратури та Слідчого комітету Росії, однак офіційної відповіді не отримала.

Колишня колега Недоводіна Анастасія Миронова також заявила про проблеми з реакцією правоохоронців. За її словами, поліція приїхала на місце події лише після п'ятого дзвінка.

Вона також зазначила, що дружина загиблого досі не отримала від російських правоохоронних органів офіційної відповіді щодо своїх звернень.

Сергій Недоводін у 2010-х роках працював виконавчим директором і був міноритарним акціонером радіостанції «Ехо Петербурга». У 2015 році він залишив посаду через конфлікт із керівництвом «Ехо Москви».

Останніми роками Недоводін очолював фонд «Живе майбутнє». Організація займалася так званими патріотичними проєктами та співпрацювала з Міністерством оборони Росії у популяризації «подвигів СВО». Зокрема, фонд прославляв російських військових, які брали участь у війні проти України.

Нагадаємо, що у Росії масово з'явилися фальшиві «герої» – люди, які купують бойові медалі на маркетплейсах і видають себе за ветеранів. Ситуація з нагородами вийшла з-під контролю, про що офіційно заявила Громадська палата Російської Федерації.