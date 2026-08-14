Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пропагандист, який прославляв учасників «СВО», загинув від рук одного з них

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Пропагандист, який прославляв учасників «СВО», загинув від рук одного з них
Співзасновник «Ехо Петербурга» Сергій Недоводін помер після побиття
фото: ua.news

Після жорстокого побиття 61-річний Сергій Недоводін понад місяць перебував у комі

У Росії помер 61-річний Сергій Недоводін – один із засновників та керівників фонду «Живе майбутнє», який спільно з російським Міноборони займався прославлянням учасників війни проти України. За даними російських медіа, одним із чоловіків, які смертельно побили Недоводіна, був учасник так званої «СВО». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Армія TV»

Інцидент стався наприкінці червня у місті Видне Московської області, де останніми роками жив Недоводін. За словами дружини загиблого, її чоловік зробив зауваження двом нетверезим чоловікам – сусіду та його товаришу, які шуміли на вулиці. Після цього чоловіки напали на Недоводіна та почали його бити.

Дружина постраждалого зателефонувала за номером 112. Однак, за її словами, на місце події приїхала лише швидка допомога, на яку також довелося довго чекати.

Недоводіна госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Від кінця червня він перебував у реанімації та весь цей час був у комі. Попри понад місяць лікування, лікарям не вдалося його врятувати. Чоловік помер у лікарні.

За даними російських медіа, одним із нападників був учасник війни проти України. Після побиття Недоводіна чоловік змінив місце проживання.

Водночас дружина та колеги загиблого стверджують, що кримінальне провадження за фактом нападу досі не відкрили. Дружина Недоводіна заявила, що після побиття зверталася до поліції, прокуратури та Слідчого комітету Росії, однак офіційної відповіді не отримала.

Колишня колега Недоводіна Анастасія Миронова також заявила про проблеми з реакцією правоохоронців. За її словами, поліція приїхала на місце події лише після п'ятого дзвінка.

Вона також зазначила, що дружина загиблого досі не отримала від російських правоохоронних органів офіційної відповіді щодо своїх звернень.

Сергій Недоводін у 2010-х роках працював виконавчим директором і був міноритарним акціонером радіостанції «Ехо Петербурга». У 2015 році він залишив посаду через конфлікт із керівництвом «Ехо Москви».

Останніми роками Недоводін очолював фонд «Живе майбутнє». Організація займалася так званими патріотичними проєктами та співпрацювала з Міністерством оборони Росії у популяризації «подвигів СВО». Зокрема, фонд прославляв російських військових, які брали участь у війні проти України.

Нагадаємо, що у Росії масово з'явилися фальшиві «герої» – люди, які купують бойові медалі на маркетплейсах і видають себе за ветеранів. Ситуація з нагородами вийшла з-під контролю, про що офіційно заявила Громадська палата Російської Федерації.

Читайте також:

Теги: війна окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експорт українського зерна обвалився на 75% через атаки РФ
Українським аграріям стало нікуди дівати новий урожай – Reuters
Вчора, 12:05
Після атаки судно пішло на дно
Україна потопила підсанкційний контейнеровоз «Росатома»
1 серпня, 14:13
За попередніми даними, дістала поранень одна людина
У Павлограді через атаку РФ спалахнув торговельний комплекс: є постраждалі (оновлено)
31 липня, 18:32
Чорногорія узгодила візову політику з Європейським Союзом
Чорногорія закриває безвіз для Росії та ще чотирьох країн
27 липня, 20:02
Під час зустрічі російському дипломату продемонстрували уламки одного з безпілотників
Після інцидентів із дронами Румунія висилає російського дипломата
27 липня, 17:10
Втрати ворога станом на 27 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 27 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
27 липня, 08:20
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
23 липня, 11:56
Олександра Паскаль підкорила
Втратила ногу через удар РФ. 10-річна одеситка станцювала на головній площі Нью-Йорка (відео)
22 липня, 11:08
Сирський заявив про підготовку РФ до нових атак по широкому фронту
Росія не змінила своїх планів. Сирський розкрив, до чого готуються окупанти
17 липня, 16:51

Соціум

Пропагандист, який прославляв учасників «СВО», загинув від рук одного з них
Пропагандист, який прославляв учасників «СВО», загинув від рук одного з них
«Такого світ ще ніколи не бачив». США анонсували новий етап тиску на Іран
«Такого світ ще ніколи не бачив». США анонсували новий етап тиску на Іран
Дрони атакували новозбудований склад Wildberries неподалік Москви
Дрони атакували новозбудований склад Wildberries неподалік Москви
США озброїли Емірати новими установками проти балістики
США озброїли Емірати новими установками проти балістики
Путін отримав несподіваного «союзника» у війні проти України
Путін отримав несподіваного «союзника» у війні проти України
В Африці загинув один із адміністраторів Z-каналу «Воевода вещает»
В Африці загинув один із адміністраторів Z-каналу «Воевода вещает»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
109K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
73K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua