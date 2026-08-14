Візит Путіна на спірний острів мав особливу мету. Аналітики ISW розкрили задум Кремл

Поїздка російського диктатора відбулася невдовзі після появи нового оборонного документа Японії, у якому Росію назвали однією з критичних загроз

Російський диктатор Володимир Путін 13 серпня вперше відвідав острів Ітуруп, приналежність якого оскаржує Японія. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що час для цієї поїздки Кремль обрав невипадково, пише «Главком».

Під час перебування на острові Путін провів низку зустрічей із російськими посадовцями та військовими. Серед його співрозмовників були губернатор Сахалінської області Валерій Лімаренко, головнокомандувач Тихоокеанського флоту Росії адмірал Віктор Ліїна, керівник Прикордонної служби ФСБ Сахалінської області Сергій Махорін та виконувач обов'язків командувача 68-го гвардійського армійського корпусу Східного військового округу Олексій Шведов.

При цьому підрозділи 68-го гвардійського армійського корпусу наразі беруть участь у війні проти України та ведуть бойові дії на Олександрівському напрямку.

Аналітики ISW вважають, що візит Путіна на спірний з Японією острів, ймовірно, став частиною реакції Кремля на Білу книгу оборони Японії за 2026 рік. Документ був оприлюднений на початку серпня.

У ньому Росію визначили однією з критичних загроз для Японії. Путін розкритикував таку оцінку та під час поїздки заявив про необхідність «забезпечити безпеку» на «всіх своїх кордонах, усіх своїх територіях».

У японській Білій книзі, зокрема, звертається увага на часті повітряні операції Росії, через які Японії доводиться регулярно підіймати винищувачі. За оцінкою ISW, дії Кремля також спрямовані на підрив зусиль прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїчі щодо посилення обороноздатності країни.

Нагадаємо, що Токіо різко відреагував на появу Путіна на острові. Прем'єрка Такаїчі засудила його візит та вкотре нагадала про територіальні претензії Японії на Курильські острови. За словами японської прем'єрки, поїздка російського диктатора «несумісна з послідовною позицією Японії» щодо приналежності цих територій.