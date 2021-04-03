Пасажири влаштували погром у поїзді Інтерсіті (фото)

Вагон потягу «Київ-Львів» прибув на кінцеву станцію, завалений сміттям

Велику кількість сміття, серед якого рештки їжі, шматки упаковок, розлита рідина тощо довелося прибирати у вагоні швидкісного потягу Інтерсіті сполученням «Київ-Львів». Відповідні фото були розміщені в пабліку dtp.kiev.ua.

Вагон потягу Інтерсіті перетворили на свинарник

На кадрах видно, що громадяни у вагоні поїзда, який відомий як своїм комфортом, так і чималими цінами на квитки, влаштували справжній свинарник.

Судячи з усього, пасажири вирішили добряче підкріпитися в дорозі, але чомусь прибрати після себе не вважали за потрібне. При цьому їх не бентежило, що у вагоні з ними поруч знаходилися й інші люди – попутники.

Залишається не зрозумілим, як відреагував стюарт на подібну ситуацію, і чому гори сміття ніхто не прибрав. Також не уточнюється, коли саме стався випадок.

Нагадаємо, 29 березня зійшло з рейок кілька вагонів поїзду «Інтерсіті» Київ – Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

«Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини події.

За фактом аварії швидкісного потягу «Інтерсіті» Київ – Запоріжжя поліція відкрила кримінальне провадження.

Згодом «Укрзалізниця» відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці, яких назвали винними в аварії.