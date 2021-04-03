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    Пасажири влаштували погром у поїзді Інтерсіті (фото)

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    Потяги Інтерсіті відомі своїм комфортом та високими цінами - Пасажири влаштували погром у поїзді Інтерсіті (фото)
    Потяги Інтерсіті відомі своїм комфортом та високими цінами

    Вагон потягу «Київ-Львів» прибув на кінцеву станцію, завалений сміттям

    Велику кількість сміття, серед якого рештки їжі, шматки упаковок, розлита рідина тощо довелося прибирати у вагоні швидкісного потягу Інтерсіті сполученням «Київ-Львів». Відповідні фото були розміщені в пабліку dtp.kiev.ua.

    Вагон потягу Інтерсіті перетворили на свинарник
    Вагон потягу Інтерсіті перетворили на свинарник

    На кадрах видно, що громадяни у вагоні поїзда, який відомий як своїм комфортом, так і чималими цінами на квитки, влаштували справжній свинарник.

    Судячи з усього, пасажири вирішили добряче підкріпитися в дорозі, але чомусь прибрати після себе не вважали за потрібне. При цьому їх не бентежило, що у вагоні з ними поруч знаходилися й інші люди – попутники.

    Залишається не зрозумілим, як відреагував стюарт на подібну ситуацію, і чому гори сміття ніхто не прибрав. Також не уточнюється, коли саме стався випадок.

    Нагадаємо, 29 березня зійшло з рейок кілька вагонів поїзду «Інтерсіті» Київ – Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

    «Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини події.

    За фактом аварії швидкісного потягу «Інтерсіті» Київ – Запоріжжя поліція відкрила кримінальне провадження.

    Згодом «Укрзалізниця» відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці, яких назвали винними в аварії.

    Теги: Київ Львівщина Укрзалізниця сміття
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