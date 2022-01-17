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    Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку (трансляція)

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    Адвокати Петра Порошенка у Печерському райсуді Києва заявили, що формально він не є підозрюваним у справі про державну зраду - Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку (трансляція)
    Адвокати Петра Порошенка у Печерському райсуді Києва заявили, що формально він не є підозрюваним у справі про державну зраду
    фото з відкритих джерел

    Суд у своїй роботі робив сьогодні вже кілька перерв

    Печерський районний суд Києва відновив засідання у справі про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, лідерові «Європейської солідарності» Петрові Порошенку.


    Засідання відновилося близько 16:40, у засіданні було оголошено вже третю перерву. Перед перервою прокурор оголосив клопотання про арешт Порошенка і деталізував звинувачення на адресу експрезидента. Згодом знову виступив Порошенко, а потім оголосили технічну перерву на 20 хвилин.

    Адвокати Порошенка заявляли на засіданні суду, що розгляд справи по суті неможливий, оскільки підозра була вручена з порушенням, а у документах справи є низка процедурних порушень.

    Сам Порошенко підтримує клопотання своїх адвокатів щодо повернення матеріалів справи прокурорам та каже, що не збирається уникати судочинства.

    «Підозріваним себе не вважаю. Закон вимагає, щоб генпрокурор підписав підозру, вона не підписує, голова Верховної Ради не повідомлений. Я звертаюся до вас із клопотанням усунути брутальні порушення законодавства. Справа має бути повернена до прокуратури, там немає нічого. Я в Україну прибув добровільно , приїхав до Печерського суду і жодного приводу, щоб уникнути судочинства, я не давав і давати не буду», – заявив Порошенко.

    До слова, Порошенку хотіли призначити безкоштовного адвоката. ДБР заперечує.

    Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

    Як відомо, близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

    Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

    Теги: Петро Порошенко суд президент
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    Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку (трансляція)