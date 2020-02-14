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    Пекін ввів 14-денний карантин для всіх, хто прибуває у місто

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    Пекін ввів 14-денний карантин для всіх, хто прибуває у місто

    У Китаї за минулу добу від ускладнень, викликаних новим коронавірусом COVID-19, померла 121 особа

    У столиці Китаю Пекіні ввели обов’язковий 14-денний карантин для всіх, хто повертається в місто, в спробі стримати поширення коронавірусу.

    Про це пише Reuters.

    «З цього моменту всі, хто повернувся до Пекіна, повинні залишатися вдома або під груповим наглядом протягом 14 днів після прибуття», - йдеться в заяві, оприлюдненій в газеті Beijng Daily.

    У разі відмови влада Пекіна обіцяє притягнути до відповідальності відповідно до закону.

    Не було ніяких конкретних згадок про те, чи поширюються нові обмеження на іноземців.

    У Китаї за минулу добу від ускладнень, викликаних новим коронавірусом COVID-19, померла 121 особа.

    Згідно з останніми даними, по всьому світу було зареєстровано понад 64 000 підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу, а також 1380 смертей. Три летальні випадки зафіксували за межами Китаю.

    Нагадаємо, Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США, який знаходиться в американському штаті Меріленд, опублікував зображення нового коронавірусу з Китаю, який отримав у Всесвітній організації охорони здоров'я назва Covid-19. 

    За останніми даними кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1383 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

    За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

    Тим часом у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу

    На днях ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

    Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів. 

    На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.
    Китай хвороби карантин населення вірус ВООЗ
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