Пекін ввів 14-денний карантин для всіх, хто прибуває у місто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Китаї за минулу добу від ускладнень, викликаних новим коронавірусом COVID-19, померла 121 особа

У столиці Китаю Пекіні ввели обов’язковий 14-денний карантин для всіх, хто повертається в місто, в спробі стримати поширення коронавірусу.

Про це пише Reuters.

«З цього моменту всі, хто повернувся до Пекіна, повинні залишатися вдома або під груповим наглядом протягом 14 днів після прибуття», - йдеться в заяві, оприлюдненій в газеті Beijng Daily.

У разі відмови влада Пекіна обіцяє притягнути до відповідальності відповідно до закону.

Не було ніяких конкретних згадок про те, чи поширюються нові обмеження на іноземців.

У Китаї за минулу добу від ускладнень, викликаних новим коронавірусом COVID-19, померла 121 особа.

Згідно з останніми даними, по всьому світу було зареєстровано понад 64 000 підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу, а також 1380 смертей. Три летальні випадки зафіксували за межами Китаю.

Нагадаємо, Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США, який знаходиться в американському штаті Меріленд, опублікував зображення нового коронавірусу з Китаю, який отримав у Всесвітній організації охорони здоров'я назва Covid-19.

За останніми даними кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1383 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

Тим часом у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу.

На днях ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.