Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Загроза ударів не зникає». Зеленський розповів про плани РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Загроза ударів не зникає». Зеленський розповів про плани РФ
Президент: «Ми готові швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни, питання лише до росіян»
скриншот з відео Офісу президента

За словами глави держави, росіяни хочуть використати зиму як метод тиску на Україну

Загроза російських ударів по Україні досі присутня. Холодна погода приваблює РФ, тому росіяни надалі будуть намагатися «поставити зиму на службу війні». Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, повідомляє «Главком».

«Навіть день старту чергових форматів у Женеві – тристоронніх, двосторонніх з Америкою – Росія зустрічає ударом. Це дуже чітко демонструє, чого Росія хоче й на що вони налаштовані», – каже він.

Глава держави закликав українських дипломатів бути максимально активними та забезпечувати результат у постачанні ракет для ППО. Крім того, Зеленський провів нараду з міністром оборони Михайлом Федоровим, де йшлося про пріоритети України та налагодження постачань озброєння.

«Буде цими тижнями також значна кількість форматів із партнерами – різні перемовини, різні зустрічі. Ми будемо говорити й про те, що Європа потребує свого виробництва ракет для ППО. Усіх типів ракет, які реально потрібні. Зараз уже є певні кроки: розбудова виробництв, розширення. Але швидкість цієї роботи ще недостатня», – пояснив очільник України.

Президент підкреслив, що обсяги можливого виробництва ракет для ППО теж заслуговують на збільшення. Він повідомив, що Україна ще роки тому говорила про це зі США, зокрема про необхідність створити у Європі достатні виробництва ракет, зокрема для «петріотів».

«Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, і спільне з партнерами по НАТО в регіоні – з Румунією, з Польщею тощо. Такі рішення, такі виробництва точно змогли б посилити всіх нас, всю Європу. Я впевнений: Європа все ж зможе забезпечити себе необхідними обсягами та силою захисту. Але було б значно краще для всіх, щоб такий результат був досягнутий швидше», – підсумував український лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія вночі проти 17 лютого загалом завдала удару по 12 областях України, внаслідок чого дев’ять людей поранені, серед них є діти. За його словами, є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді підтримати часткове перемир'я між Україною і Росією, зокрема мораторій на удари припинення ударів по цивільних та інфраструктурі.

Читайте також:

Теги: системи ППО обстріл Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми
Зеленський провів енергетичний селектор: що відомо
19 сiчня, 13:50
Глава держави повідомив, що окупанти підготувалися до нового масованого обстрілу України
Президент: Росія очікує моменту, аби завдати масованого удару
19 сiчня, 21:04
Наслідки атаки на Харків
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
24 сiчня, 07:35
Президент провів зустріч із членами переговорної групи та урядовцями
Повоєнна відбудова України. Зеленський доручив допрацювати угоду зі США
28 сiчня, 11:08
В одному з будинків удар припав на сьомий поверх
Окупанти вдарили по Сумах: виникла пожежа у багатоповерхівці
3 лютого, 04:57
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
10 лютого, 14:26
Мюнхен-2026: Зеленський виступив на конференції
Мюнхен-2026: Зеленський виступив на конференції
14 лютого, 13:02
Скло на вході до дальніх печер Києво-Печерської лаври в аварійному стані і може випасти будь-якої миті
Ракетна атака на Київ: пошкоджено об’єкти ЮНЕСКО у Києво-Печерській лаврі (фото)
26 сiчня, 13:36
Владислав Гераскевич не зможе виступити на Олімпіаді
«Спорт не означає безпам'ятство». Зеленський підтримав Гераскевича після дискваліфікації
12 лютого, 14:21

Політика

Україна готова утриматись від ударів по Росії – президент
Україна готова утриматись від ударів по Росії – президент
«Загроза ударів не зникає». Зеленський розповів про плани РФ
«Загроза ударів не зникає». Зеленський розповів про плани РФ
Переговори в Женеві. Глава української делегації підбив підсумки першого дня
Переговори в Женеві. Глава української делегації підбив підсумки першого дня
Сенатори на власні очі побачили наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі столиці
Сенатори на власні очі побачили наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі столиці
У Женеві завершився перший день переговорів України, США та Росії на політичному рівні
У Женеві завершився перший день переговорів України, США та Росії на політичному рівні
ЗСУ зірвали плани ворога прорватися на Куп'янському напрямку (відео)
ЗСУ зірвали плани ворога прорватися на Куп'янському напрямку (відео)

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Сьогодні, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua