«Загроза ударів не зникає». Зеленський розповів про плани РФ

За словами глави держави, росіяни хочуть використати зиму як метод тиску на Україну

Загроза російських ударів по Україні досі присутня. Холодна погода приваблює РФ, тому росіяни надалі будуть намагатися «поставити зиму на службу війні». Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, повідомляє «Главком».

«Навіть день старту чергових форматів у Женеві – тристоронніх, двосторонніх з Америкою – Росія зустрічає ударом. Це дуже чітко демонструє, чого Росія хоче й на що вони налаштовані», – каже він.

Глава держави закликав українських дипломатів бути максимально активними та забезпечувати результат у постачанні ракет для ППО. Крім того, Зеленський провів нараду з міністром оборони Михайлом Федоровим, де йшлося про пріоритети України та налагодження постачань озброєння.

«Буде цими тижнями також значна кількість форматів із партнерами – різні перемовини, різні зустрічі. Ми будемо говорити й про те, що Європа потребує свого виробництва ракет для ППО. Усіх типів ракет, які реально потрібні. Зараз уже є певні кроки: розбудова виробництв, розширення. Але швидкість цієї роботи ще недостатня», – пояснив очільник України.

Президент підкреслив, що обсяги можливого виробництва ракет для ППО теж заслуговують на збільшення. Він повідомив, що Україна ще роки тому говорила про це зі США, зокрема про необхідність створити у Європі достатні виробництва ракет, зокрема для «петріотів».

«Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, і спільне з партнерами по НАТО в регіоні – з Румунією, з Польщею тощо. Такі рішення, такі виробництва точно змогли б посилити всіх нас, всю Європу. Я впевнений: Європа все ж зможе забезпечити себе необхідними обсягами та силою захисту. Але було б значно краще для всіх, щоб такий результат був досягнутий швидше», – підсумував український лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія вночі проти 17 лютого загалом завдала удару по 12 областях України, внаслідок чого дев’ять людей поранені, серед них є діти. За його словами, є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді підтримати часткове перемир'я між Україною і Росією, зокрема мораторій на удари припинення ударів по цивільних та інфраструктурі.