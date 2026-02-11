Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ексдиректор ЦРУ розповів, яким має бути новий підхід до НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Ексдиректор ЦРУ розповів, яким має бути новий підхід до НАТО
Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус заявив, що європейці мають першими забезпечувати оборону НАТО
фото: Радіо Свобода

Девід Петреус вважає, що США долучатимуться після того, як країни Європи збільшать внесок у безпеку та військові витрати

Генерал армії США у відставці та колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що європейські країни повинні відігравати провідну роль у забезпеченні оборони НАТО. За його словами, новий підхід передбачає більшу відповідальність Європи, тоді як Сполучені Штати долучатимуться після виконання союзниками власних зобов’язань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Я гадаю, це узгоджується з підходом США до НАТО: європейські країни, які мають людей та ресурси, повинні мати і значно більшу економічну потужність для власної оборони, ніж це було раніше», – заявив Петреус.

Ексдиректор ЦРУ назвав Альянс ключовим елементом безпеки Заходу. «Я переконаний, що це найвеличніший альянс в історії. Я вважаю, що ми маємо рішуче підтримувати його, але лише за умови, що європейські країни робитимуть те, що вони мали робити ще роки тому, і що вони нарешті роблять зараз», – додав Петреус.

За його словами, збільшення оборонних витрат у Європі стало важливим сигналом. «Варто віддати належне президенту Трампу, а також загрозі з боку Росії та Путіна: тепер країни НАТО зобов’язуються витрачати на оборону не просто 2% ВВП, а 3,5% і навіть 5%, якщо врахувати витрати на інфраструктуру. Тож я знову наголошую: це критично важливо», – зазначив він.

Петреус також прокоментував можливу структуру безпекових домовленостей. «Наскільки я розумію, угода, висунута нещодавно, має саме таку структуру: США внесуть свою частку, але лише після того, як європейці внесуть свою», – сказав генерал.

Він уточнив, що в разі реалізації таких домовленостей європейські країни можуть бути безпосередньо присутні на місцях. «Насправді, знову ж таки, як я це розумію – хоча варто перевірити текст останньої угоди – схема така: європейці будуть безпосередньо на місцях, США допомагатимуть із перевіркою дотримання будь-якого режиму припинення вогню, а потім США підтримають дії у відповідь на будь-яке порушення перемир’я», – пояснив він.

За словами Петреуса, Європа має достатні ресурси для виконання цієї ролі. «Але знову ж таки, Європа має більш ніж достатньо економічних можливостей, необхідну кількість солдатів і так далі. Вони повинні робити це насамперед, а США долучаються вже на певному етапі», – підсумував він.

Раніше, Володимир Зеленський заявив про підготовку до низки важливих оборонних і дипломатичних заходів за участю партнерів України. За його словами, переговорні групи щоденно працюють над документами щодо гарантій безпеки, які мають стати основою для сталого миру. Глава держави також наголосив, що «безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи», підкресливши ключову роль міжнародної підтримки у протидії російській агресії.

Читайте також:

Теги: перемога Європа США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти
У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти
21 сiчня, 18:54
Ліндсі Грем вважає, що усунення релігійного керівництва Ірану зупинить тероризм
Сенатор Грем закликав Трампа ліквідувати верховного лідера Ірану
12 сiчня, 06:50
Угода передбачає мільярдні інвестиції у будівництво та виробництво мікросхем в Америці
США й Тайвань уклали торговельну угоду про виробництво напівпровідників
16 сiчня, 06:52
CNN: Трамп провокує масштабну економічну кризу між США та Європою
CNN: Трамп провокує масштабну економічну кризу між США та Європою
19 сiчня, 05:51
Держсекретар США наголосив, що тимчасова лідерка країни співпрацює зі Сполученими Штатами
США готові застосувати силу, аби змусити співпрацювати владу Венесуели – Рубіо
28 сiчня, 10:53
Пастка для Трампа: CNN пояснив, чому Іран став головним викликом для Білого дому
Пастка для Трампа: CNN пояснив, чому Іран став головним викликом для Білого дому
7 лютого, 03:45
Глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати «мають отримати повну компенсації за все, що дали Канаді»
Трамп пригрозив заблокувати відкриття мосту між США та Канадою
Вчора, 07:59
У Литві немає розмов щодо скорочення чисельності дислокованих у Литві солдатів США
Литва обрала чітку позицію щодо чисельності військ США в країні
Вчора, 10:43
Космос став новим полем протистояння ЄС і Росії
Єврокомісія оголосила про загрози супутникам з боку РФ
4 лютого, 15:56

Політика

Рада Європи зняла імунітет з колишнього генсека Ягланда задля розслідування зв’язків з Епштейном
Рада Європи зняла імунітет з колишнього генсека Ягланда задля розслідування зв’язків з Епштейном
Ексдиректор ЦРУ розповів, яким має бути новий підхід до НАТО
Ексдиректор ЦРУ розповів, яким має бути новий підхід до НАТО
Прем'єр-міністр Канади не поїде до Мюнхена на безпекову конференцію: у чому причина
Прем'єр-міністр Канади не поїде до Мюнхена на безпекову конференцію: у чому причина
Акаунти китайського співака, який схожий на Сі Цзіньпіна, заблокувала влада
Акаунти китайського співака, який схожий на Сі Цзіньпіна, заблокувала влада
Китай звинуватив США у подвійних стандартах: що саме непокоїть Пекін
Китай звинуватив США у подвійних стандартах: що саме непокоїть Пекін
Посол Естонії при НАТО запропонував перехоплювати танкери РФ поза Балтійським морем
Посол Естонії при НАТО запропонував перехоплювати танкери РФ поза Балтійським морем

Новини

Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua