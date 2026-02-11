Ексдиректор ЦРУ розповів, яким має бути новий підхід до НАТО

Девід Петреус вважає, що США долучатимуться після того, як країни Європи збільшать внесок у безпеку та військові витрати

Генерал армії США у відставці та колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що європейські країни повинні відігравати провідну роль у забезпеченні оборони НАТО. За його словами, новий підхід передбачає більшу відповідальність Європи, тоді як Сполучені Штати долучатимуться після виконання союзниками власних зобов’язань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Я гадаю, це узгоджується з підходом США до НАТО: європейські країни, які мають людей та ресурси, повинні мати і значно більшу економічну потужність для власної оборони, ніж це було раніше», – заявив Петреус.

Ексдиректор ЦРУ назвав Альянс ключовим елементом безпеки Заходу. «Я переконаний, що це найвеличніший альянс в історії. Я вважаю, що ми маємо рішуче підтримувати його, але лише за умови, що європейські країни робитимуть те, що вони мали робити ще роки тому, і що вони нарешті роблять зараз», – додав Петреус.

За його словами, збільшення оборонних витрат у Європі стало важливим сигналом. «Варто віддати належне президенту Трампу, а також загрозі з боку Росії та Путіна: тепер країни НАТО зобов’язуються витрачати на оборону не просто 2% ВВП, а 3,5% і навіть 5%, якщо врахувати витрати на інфраструктуру. Тож я знову наголошую: це критично важливо», – зазначив він.

Петреус також прокоментував можливу структуру безпекових домовленостей. «Наскільки я розумію, угода, висунута нещодавно, має саме таку структуру: США внесуть свою частку, але лише після того, як європейці внесуть свою», – сказав генерал.

Він уточнив, що в разі реалізації таких домовленостей європейські країни можуть бути безпосередньо присутні на місцях. «Насправді, знову ж таки, як я це розумію – хоча варто перевірити текст останньої угоди – схема така: європейці будуть безпосередньо на місцях, США допомагатимуть із перевіркою дотримання будь-якого режиму припинення вогню, а потім США підтримають дії у відповідь на будь-яке порушення перемир’я», – пояснив він.

За словами Петреуса, Європа має достатні ресурси для виконання цієї ролі. «Але знову ж таки, Європа має більш ніж достатньо економічних можливостей, необхідну кількість солдатів і так далі. Вони повинні робити це насамперед, а США долучаються вже на певному етапі», – підсумував він.

Раніше, Володимир Зеленський заявив про підготовку до низки важливих оборонних і дипломатичних заходів за участю партнерів України. За його словами, переговорні групи щоденно працюють над документами щодо гарантій безпеки, які мають стати основою для сталого миру. Глава держави також наголосив, що «безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи», підкресливши ключову роль міжнародної підтримки у протидії російській агресії.