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Правоохоронці затримали беркутівця, який ховався після обвинувального вироку – ЗМІ

Христина Петренко
glavcom.ua
Правоохоронці затримали беркутівця, який ховався після обвинувального вироку – ЗМІ
8 лютого Хандрикіна зняли з розшуку 
фото з відкритих джерел

Андрія Хандрикіна засудили за катування двох учасників Революції Гідності на колонаді стадіону «Динамо»

Засудженого харківського беркутівця Андрія Хандрикіна, який майже місяць переховувався після оголошення обвинувального вироку, затримали. Про це Watchers стало відомо із власних джерел. 

Андрія Хандрикіна засудили за катування двох учасників Революції Гідності на колонаді стадіону «Динамо» імені Лобановського у Києві під час протестів на Грушевського. 

Йдеться про потерпілих Михайла Низькогуза та Владислава Цілицького: у січні 2014-го їх жорстоко били кийками після затримання нагорі колонади на очах у натовпу мітингувальників, а потім скинули з висоти колонади на землю. Крім того, після скидання на землю вже затриманого і знерухомленого неповнолітнього Низькогуза роздягли при температурі повітря -12 °C і завдали удар ножем у стегно.

Хандрикін ховався, але його затримали

Київський апеляційний суд у четвер, 21 грудня 2023 року, скасував виправдувальний вирок беркутівцю з Харкова Хандрикіну та визнав його винуватим, засудивши його до 6 років тюрми. 

Проте підсудний на оголошення вироку не зʼявився. А суд у своєму рішенні не вказав ані слова щодо запобіжного заходу для Хандрикіна на період до відправки за ґрати. 

Вже 10 січня 2024 року, згідно з даними з аналітичної бази opendata, його оголосили у розшук. 

Правоохоронці затримали беркутівця, який ховався після обвинувального вироку – ЗМІ фото 1
фото: Watchers

Однак 8 лютого Хандрикіна з розшуку зняли. Співрозмовник Watchers у правоохоронних органах підтвердив: засуджений переховувався, але його затримали. Відтепер Хандрикіна мають доставити до місця відбування покарання. 

Правоохоронці затримали беркутівця, який ховався після обвинувального вироку – ЗМІ фото 2
фото: Watchers

З поліції звільнили

Андрія Хандрикіна звільнили зі служби у поліції після ухвалення щодо нього обвинувального вироку. Про це йдеться у відповіді поліції Харківської області на запит Watchers. 

Він працював поліцейським у батальйоні конвойної служби. 

«Наказом ГУНП в Харківській області від 29.12.2023 Nº 552 о/с, на виконання вироку Київського апеляційного суду від 21.12.2023 Хандрикін А.О. був звільнений зі служби в Національній поліції України за п. 10 ч. 1 ст. 77 (у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, повʼязаного з корупцією, або кримінального правопорушення) згідно з Законом України «Про Національну поліцію», – йдеться у тексті відповіді. 

Правоохоронці затримали беркутівця, який ховався після обвинувального вироку – ЗМІ фото 3
фото: Watchers

Нагадаємо, 14 листопада Шевченківський суд Києва визнав винним у розгоні майданівців ексберкутівця Олега Бойка та призначив йому п’ять років в’язниці з іспитовим терміном на три роки, тобто умовно.

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Теги: Беркут повітря вирок розшук

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