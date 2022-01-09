Росія провела навчання в анексованому Криму, залучали винищувачі та ракети

У 2022 році Південний військовий округ Росії планує провести понад три тисячі заходів бойової підготовки

У ході тренування відпрацювали питання виявлення та супроводу літальних апаратів

Російська Федерація провела військові навчання на території анексованого Криму. Про це повідомили у Міноборони країни-агресорки. Російські військові тренувалися відбивати атаки літальних апаратів, а також відпрацьовували «виявлення та супровід літальних апаратів», закрема, на надмалих висотах.

«Для проведення перевірки та готовності чергових сил протиповітряної оборони Кримського півострова з екіпажами морської авіації та ППО Чорноморського флоту, а також з дивізіонами зенітних ракетних систем С-400, розрахунками ракетно-гарматних комплексів «Панцир-С» проведено тренування за зонами відповідальності», – сказано у повідомленні.

До навчань залучили зенітні ракетні літаки-розвідники Су-24МР, багатоцільові винищувачі Су-27 та Су-30СМ, а також бойові розрахунки дивізіону комплексів С-400 «Тріумф» та «Панцир-С».

Як повідомлялося, Південний військовий округ (об’єднує Південний і Північнокавказький федеральні округи) Росії має намір у 2022 році провести понад три тисячі заходів бойової підготовки. На навчаннях планується відпрацювати питання створення та застосування угруповань на операційних напрямках.

Навчання проходитимуть поблизу українського кордону на тлі підвищеної напруги, що зберігається між Москвою і Києвом.

Напередодні, 8 січня, американське видання The New York Times опублікувало нову карту скупчення російських військ біля кордонів України. Вона складена на основі інформації, отриманої від українських і західних чиновників, а також з супутникових знімків.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб виправдати можливе вторгнення.

Також стало відомо, що на тлі загрози вторгнення адміністрація президента США Джо Байдена готова надати Україні ракети класу Stinger.

Додамо, що начальник штабу оборони Великої Британії розробив план на випадок вторгнення РФ в Україну.