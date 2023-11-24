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Вибори під час війни: Арахамія розставив крапки над «і»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибори під час війни: Арахамія розставив крапки над «і»
Арахамія зауважив що ніхто Україну не змушує проводити вибори, однак періодично це питання підіймається від окремих західних чиновників
фото з відкритих джерел

Давид Арахамія: «Наступного року – ні парламентських, ні місцевих, ні президентських виборів не буде»

Наступного року в Україні не буде змоги провести вибори, ні парламентські, ні місцеві, ні президентські. Про це заявив голова фракції «Слуга Народу» у Верховній раді України Давид Арахамія в ефірі передачі «Мосейчук+».

«Я думаю, що давайте будемо покроково йти, – наступний рік я не вважаю що взагалі якісь вибори можуть бути. Наступного року – ні парламентських, ні місцевих, ні президентських виборів не буде», – зазначив Арахамія.

Водночас він зауважив що ніхто Україну не змушує проводити вибори, однак періодично це питання підіймається від окремих західних чиновників. «Поодинокі були політики які казали що «можливо вам треба буде сідати за стіл перемови, і тоді можливо якщо ви будете умовно не легітимні, і тоді до вас можуть бути такі питання можливо вам треба провести вибори», – зауважив він.

Однак в момент, коли обговорення виборів доходить до конкретики то питання виборів знімається. «А саме як будуть голосувати чи балотуватись військові, а як ті шість млн  українців за кордоном мають віддати свої голоси, а як зробити, щоб повітряна тривога не була цілий день, і таке інше. Вони не мають відповіді, і ніхто на такі питання не має відповіді», – підкреслив політик.

До відома, в Україні вибори президента заплановані на 2024 рік. Вони мають пройти наприкінці березня. Але воєнний стан робить їх неможливими. Водночас деякі західні політики все одно закликали Київ провести вибори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав безвідповідальними вкидання в українське суспільство заяв про вибори під час повномасштабної війни з Росією.  

Раніше нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права і будуть підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента.

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Теги: вибори війна Давид Арахамія

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