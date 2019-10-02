Під Офісом президента завершується акція «Ні капітуляції!»: люди розходяться



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Мітингувальники під Офісом президента поступово розходяться Фото: Укрінформ

На місці акції залишаються кілька сотень людей, ситуація спокійна

Учасники акції «Ні капітуляції», які виступають проти підписання Україною «формули Штайнмаєра», почали розходитися. Ситуація під Офісом президента спокійна.

Про це повідомляє «112 Україна».

За інформацією ЗМІ, на місці акції залишаються кілька сотень людей. Ситуація доволі спокійна.

«Люди зібралися на Майдані, піднялися вул. Інститутською і прийшли до Офісу президента. Організатори кажуть, що це попереджувальна акція, а з імпровізованої сцени виступають проти вчорашнього схвалення українською владою так званої формули Штайнмаєра. Тут вигукують гасла, звинувачують президента Володимира Зеленського у зраді національних інтересів і у капітуляції перед Росією. Зустріли ми й тих людей, що прийшли сюди просто з роботи і зайшли подивитися», - інформує телеканал.

Наразі мітингувальники під Офісом президента поступово розходяться.

Як повідомлялося раніше, 2 жовтня ввечері біля Офісу президента у Києві проходила акція «Ні капітуляції!».

Як інформував кореспондент Главкома, на Банковій зібралися кілька тисяч громадян. Раніше учасники акції почали збиратися на Майдані Незалежності біля монументу, після чого піднялися вулицею Інститутською до Офісу президента.

Учасники мітингу зачитали низку вимог до української влади.

Нагадаємо, 1 жовтня, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.

Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.