Під СБУ зійшлися прихильники та противники білоруського активіста Боленкова
Частина протестувальників вимагає скасувати рішення про депортацію активіста. Інша частина називає Боленка «засновником терористичного угрупування»
У Києві біля будівлі Служби безпеки проходить мітинг з вимогами до силовиків припинити переслідування білоруського активіста Олексія Боленкова й скасувати рішення про його примусову депортацію.
Як повідомляє «Укрінформ», в акції беруть участь близько 50 осіб. Вони, зокрема, тримають плакати: «СБУ, вам нема більше чим займатись?», «Україна без Лукашенка».
Крім того, мітингувальники вимагають скасувати депортацію білоруса Артура Кондратовича, якого вже затримували в 2019 році за запитом із Білорусі через Інтерпол.
Водночас навпроти стоять інші особи, які тримають плакати з написом: «Боленков – один із засновників терористичного ліворадикального угрупування Ревдія».
В Службі безпеки ЗМІ повідомили, що наразі жодної заяви від мітингувальників не було, тому виходити до них не збираються.
Як повідомлялось, співробітники Національної поліції і Служби безпеки України обшукали квартиру білоруського активіста Олексія Боленкова в Києві 21 квітня і попередили його про примусове видворення з території України.
Як розповідав Боленков «Радіо Свобода», обшуки нібито відбувалися «за підозрою в підпалі». Однак такі дії зі свого боку чоловік не визнає. Адвокати Боленкова оскаржили в суді рішення СБУ про депортацію. Однак, за даними правозахисників, Шевченківський районний суд Києва 22 червня відмовив у задоволенні скарги.
Боленков – білоруський та український активіст, народився у місті Жлобин у Білорусі. Боленков брав участь у протестах на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках. Сам активіст називає себе прибічником анархізму.
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