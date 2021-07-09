Під СБУ зійшлися прихильники та противники білоруського активіста Боленкова

У Службі безпеки повідомили, що наразі жодної заяви від мітингувальників не було, тому виходити до них не збираються.

Частина протестувальників вимагає скасувати рішення про депортацію активіста. Інша частина називає Боленка «засновником терористичного угрупування»

У Києві біля будівлі Служби безпеки проходить мітинг з вимогами до силовиків припинити переслідування білоруського активіста Олексія Боленкова й скасувати рішення про його примусову депортацію.

Як повідомляє «Укрінформ», в акції беруть участь близько 50 осіб. Вони, зокрема, тримають плакати: «СБУ, вам нема більше чим займатись?», «Україна без Лукашенка».

Крім того, мітингувальники вимагають скасувати депортацію білоруса Артура Кондратовича, якого вже затримували в 2019 році за запитом із Білорусі через Інтерпол.

Водночас навпроти стоять інші особи, які тримають плакати з написом: «Боленков – один із засновників терористичного ліворадикального угрупування Ревдія».

В Службі безпеки ЗМІ повідомили, що наразі жодної заяви від мітингувальників не було, тому виходити до них не збираються.

Як повідомлялось, співробітники Національної поліції і Служби безпеки України обшукали квартиру білоруського активіста Олексія Боленкова в Києві 21 квітня і попередили його про примусове видворення з території України.

Як розповідав Боленков «Радіо Свобода», обшуки нібито відбувалися «за підозрою в підпалі». Однак такі дії зі свого боку чоловік не визнає. Адвокати Боленкова оскаржили в суді рішення СБУ про депортацію. Однак, за даними правозахисників, Шевченківський районний суд Києва 22 червня відмовив у задоволенні скарги.

Боленков – білоруський та український активіст, народився у місті Жлобин у Білорусі. Боленков брав участь у протестах на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках. Сам активіст називає себе прибічником анархізму.

До слова, білоруські силовики провели обшуки у «Нашій Ніві». Редактори видання у СІЗО.

Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.

Зазначимо, арештований Роман Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор.

Також повідомлялося, що Офіс генпрокурора взявся за Лукашенка через співпрацю з терористами «ЛНР».

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.