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Держава обмежує права громадян. Соратник Зеленського заспокоїв українців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Держава обмежує права громадян. Соратник Зеленського заспокоїв українців
Нардеп наголосив, що під час війни забезпечити виконання всіх зобов'язань перед Радою Європи на 100% неможливо
фото: Олександр Мережко/Facebook

Депутат Мережко: «Дерогація є цілком нормальним процесом і повністю відповідає внутрішнім правилам Ради Європи»

Дерогація (часткове скасування закону, постанови або рішення) є цілком нормальним процесом і повністю відповідає внутрішнім правилам Ради Європи. Так «Главкому» прокоментував часткове призупинення дії в Україні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, юрист-міжнародник Олександр Мережко.

«Абсолютно нормально, коли держава в ситуації війни, інших надзвичайних ситуацій не може забезпечувати певні права і зобов’язання. Наприклад, хтось хоче стати кандидатом на виборах, але не в змозі, оскільки чергових виборів нема. Такі громадяни матимуть бажання звернутися до ЄСПЛ зі скаргою, що порушується їхнє право бути обраними, але не зможуть цього робити, якщо ми зробили таке застереження», – пояснив він.

Мережко зазначив, що в Конвенції містяться дві категорії зобов'язань або прав держави: ті, від яких не можна робити такий відступ за будь-яких обставин (наприклад, заборона тортур), і ті, від яких можна (наприклад, обмеження свободи слова, яка під час війни не може бути повною). Він підкреслив, що пропаганда ворога може бути заборонена, що передбачено ст. 15 Конвенції.

«Наголошу – лист, спрямований до Ради Європи, не означає автоматично, що зазначені в ньому права будуть урізані. Юридично знову-таки не йдеться про обмеження прав. Коли йдеться про такий відступ, держава говорить, що не може гарантувати та забезпечити захист певних прав, зокрема, перед ЄСПЛ», – повідомив юрист.

За словами депутата, Кабмін все зробив у відповідності з її 15 статтею і тепер секретаріат ЄСПЛ буде розглядати, чи відповідає ця заява Конвенції з формальної точки зору. «Немає підстав для якихось проблем – ані правових, ані політичних. Всі ж розуміють, в якому ми стані зараз знаходимось, що ми є жертвою агресії і нам треба боротись за виживання», – зазначив Мережко і додав, що забезпечити виконання всіх зобов'язань перед Радою Європи на 100% іноді просто неможливо.

Нагадаємо, Україна подала заявку до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародної організації в неділю, 28 квітня, а саму заявку було подано ще 4 квітня.

Згідно з документом, військове керівництво України отримує право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави. Ст. 15 Конвенції про права людини передбачено, що в період вєнного стану можуть бути введені тимчасові обмеження на конституційні права людей. 

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Теги: Кабмін пропаганда держава права громадян Олександр Мережко обмеження

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