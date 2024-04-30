Держава обмежує права громадян. Соратник Зеленського заспокоїв українців

Нардеп наголосив, що під час війни забезпечити виконання всіх зобов'язань перед Радою Європи на 100% неможливо

Депутат Мережко: «Дерогація є цілком нормальним процесом і повністю відповідає внутрішнім правилам Ради Європи»

Дерогація (часткове скасування закону, постанови або рішення) є цілком нормальним процесом і повністю відповідає внутрішнім правилам Ради Європи. Так «Главкому» прокоментував часткове призупинення дії в Україні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, юрист-міжнародник Олександр Мережко.

«Абсолютно нормально, коли держава в ситуації війни, інших надзвичайних ситуацій не може забезпечувати певні права і зобов’язання. Наприклад, хтось хоче стати кандидатом на виборах, але не в змозі, оскільки чергових виборів нема. Такі громадяни матимуть бажання звернутися до ЄСПЛ зі скаргою, що порушується їхнє право бути обраними, але не зможуть цього робити, якщо ми зробили таке застереження», – пояснив він.

Мережко зазначив, що в Конвенції містяться дві категорії зобов'язань або прав держави: ті, від яких не можна робити такий відступ за будь-яких обставин (наприклад, заборона тортур), і ті, від яких можна (наприклад, обмеження свободи слова, яка під час війни не може бути повною). Він підкреслив, що пропаганда ворога може бути заборонена, що передбачено ст. 15 Конвенції.

«Наголошу – лист, спрямований до Ради Європи, не означає автоматично, що зазначені в ньому права будуть урізані. Юридично знову-таки не йдеться про обмеження прав. Коли йдеться про такий відступ, держава говорить, що не може гарантувати та забезпечити захист певних прав, зокрема, перед ЄСПЛ», – повідомив юрист.

За словами депутата, Кабмін все зробив у відповідності з її 15 статтею і тепер секретаріат ЄСПЛ буде розглядати, чи відповідає ця заява Конвенції з формальної точки зору. «Немає підстав для якихось проблем – ані правових, ані політичних. Всі ж розуміють, в якому ми стані зараз знаходимось, що ми є жертвою агресії і нам треба боротись за виживання», – зазначив Мережко і додав, що забезпечити виконання всіх зобов'язань перед Радою Європи на 100% іноді просто неможливо.

Нагадаємо, Україна подала заявку до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародної організації в неділю, 28 квітня, а саму заявку було подано ще 4 квітня.

Згідно з документом, військове керівництво України отримує право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави. Ст. 15 Конвенції про права людини передбачено, що в період вєнного стану можуть бути введені тимчасові обмеження на конституційні права людей.