Кабмін пропонує підвищити акцизи на бензин та алкоголь

Законопроєкт має на меті наблизити ставки акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС

Пропозицію Кабміну має схвалити Верховна Рада

Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку. Пропозицію має ухвалити Верховна Рада. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

«Законопроєкт має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС», – зазначив він.

Так, пропонується встановити ставки акцизного податку на:

бензини 359 євро за 1 тис. літрів;

дизельне пальне – 330 євро за 1 тис. літрів;

скраплений газ – 277 євро за 1 тис. літрів.

Наразі акцизи становлять 215,5 євро на бензин, 139,5 євро на дизельне пальне та 70 євро на газ.

Водночас передбачено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.

Також проєктом закону Кабмін пропонує визначити термін «проміжні продукти» як вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% обʼємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% обʼємних одиниць етилового спирту.

Також передбачено збільшення ставки акцизного податку з 8,42 до 12,23 грн за 1 л (на 3,81 грн) для проміжних продуктів (до рівня діючої ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані).

Передбачено також уточнення терміну «середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет».

Нагадаємо, уряд на засіданні схвалив законопроєкт, яким підвищується акциз на паливо. Далі він має пройти голосування у Раді.

Як повідомлялося, підвищення акцизів на бензин та дизпаливо, яке ініціює Кабмін, призведе до розбалансування ринку, падіння виробництва цих видів пального, та залежності від імпорту.

До слова, 20% ринку тютюнових виробів перебуває «у тіні» і саме він чинить безпрецедентний спротив на шляху до детінізації.