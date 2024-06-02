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У Києві та низці областей введені екстрені відключення світла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Києві та низці областей введені екстрені відключення світла
ДТЕК поінформував про екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині
ілюстрація: ДТЕК

В енергосистемі України триває важка ситуація після обстрілів РФ 

У неділю 2 червня через важку ситуацію в енергосистемі України введені екстрені відключення світла в Києві та області, а також у ще низці регіонів. Про це повідомляють ДТЕК та обленерго.

ДТЕК поінформував про екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Енергетики наголошують, що важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває.

«За вказівкою «Укренерго», застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію. Якщо у вашій домівці є світло, будь ласка, споживайте його розумно. Це сильно допоможе енергосистемі», – закликає ДТЕК.

Водночас, за даними обленерго, на території Сумської області введені графіки аварійних відключень (ГАВ). Така ж ситуація і в Полтавській, Черкаській, Миколаївській та Чернігівській областях. В останній аварійно відключено 42 339 абонентів.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Пошкодження інфраструктури є також і на Івано-Франківщині.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

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Теги: енергетика електроенергія ДТЕК

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