Графіки відключення світла в Україні 14 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву
14 червня «Укренерго» відключатиме світло в Україні на чотири години
Завтра, 14 червня, по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 18:00 по 22:00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Як зазначила компанія, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови не обмежуються.
Нагадаємо, 13 червня по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 20:00 по 22:00.
Як повідомлялося, партнери групи G7+ нададуть допомогу енергетичному сектору України на суму понад $1 млрд.
До слова, завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення державний «Енергоатом» почне виплачувати свої борги, а енергетичні компанії отримають кошти на відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів обладнання.
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