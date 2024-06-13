Графіки відключення світла в Україні 14 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву

14 червня «Укренерго» відключатиме світло в Україні на чотири години

Завтра, 14 червня, по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 18:00 по 22:00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначила компанія, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови не обмежуються.

14 червня по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 18:00 по 22:00 фото: Telegram/«Укренерго»

Нагадаємо, 13 червня по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 20:00 по 22:00.

Як повідомлялося, партнери групи G7+ нададуть допомогу енергетичному сектору України на суму понад $1 млрд.

До слова, завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення державний «Енергоатом» почне виплачувати свої борги, а енергетичні компанії отримають кошти на відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів обладнання.