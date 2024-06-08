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«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 9 червня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 9 червня
Графіки погодинних відключень застосовуватимуть увечері
фото: glavcom.ua

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде

Завтра, 9 червня, по всій території України будуть діяти графіки відключення світла, однак лише протягом двох годин. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у Telegram. 

«9 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 9 червня фото 1

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Як повідомлялося, з 8 червня в Україні діє новий порядок відключень електроенергії, що дозволить збільшити кількість годин зі світлом.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год.  Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.

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Теги: електроенергія енергетика Укренерго відключення

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