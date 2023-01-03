Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Кабмін ухвалив постанову про новий порядок військового обліку в Україні
Добігає до кінця 314-та доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.
Росія готує новий наступ
Окупанти намагатимуться проводити нові наступи на фронті. За даними розвідки, росіяни можуть одночасно піти з півночі або сходу. Крім того, вони будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область.
На жодному з напрямків їм досі не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують.
У той же час Міноборони не гарантує, що попередить українців про новий масштабний наступ, оскільки «противник ухвалює рішення в останній момент».
У той же час у напрямку Лисичанська, а також на рубежі Сватове-Кремінна ведуться важкі бої. Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ.
Турецькі ЗМІ опублікували нові деталі обміну Медведчука
Обмін проросійського політика від забороненої в Україні «Опозиційної платформи – За життя», кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука на українських захисників «Азову» відбувся на запит російської сторони. Коли українська сторона погодилася, переговори відбулися в турецькій Анкарі за підтримки Національної розвідувальної організації.
Росіяни висунули умову, щоб п'ять командирів «Азову» залишилися в Туреччині, і Україна погодилася. Вони залишаються в країні на умовах гарантій захисту та безпеки.
У день X літаки з Росії та України один за одним приземлялися в аеропорту Анкари «під наглядом співробітників турецької розвідки». Після приземлення під наглядом співробітників турецької розвідки до російського літака увійшли українські офіційні особи, а до українського – російські. Вони перевіряли особисті дані та стан здоров’я українських військових та проросійського політика.
Обмін відбувся без проблем. З того часу командири «Азову» – «гості Туреччини».
Українці ставатимуть на облік із 16 років
Уряд ухвалив постанову про новий порядок військового обліку в Україні, згідно з якою громадяни України будуть ставати на військовий облік з 16 років (раніше було з 17).
Тепер дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном. І «сприяти» їх поверненню в Україну під час мобілізації, у воєнний час та особливий період.
На роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть прийняти лише після пред'явлення ним актуального військового квитка (у тому числі через «Дію»), або ж постановки на військовий облік. Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через «Дію», при декларації місця проживання (порядок та механізм має розробити Міноборони).
Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цієї постанови, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року.
Усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних.
У Києві світло подаватимуть за новими графіками
У столиці з 14 години у вівторок, 3 грудня, почнуть подавати світло за новими графіками. Київ повертається до стабілізаційних відключень електроенергії.
Для рівномірності і почерговості відключень відтепер всі споживачі поділені на чотири групи, замість двох, як це було раніше.
Оновлений графік складається з трьох категорій:
- світло є. Періоди, коли буде забезпечуватись електропостачання. Це білий колір на графіку;
- світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку;
- можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
SpaceX запустила на орбіту Землі український наносупутник
У США, з мису Канаверал на ракеті Falcon-9 запустили український супутник PolyITAN-HP-30, який розробили науковці Київського політехнічного інституту імені Сікорського. На борту супутника знаходиться експериментальна теплова труба – частина системи терморегулювання космічних апаратів. Така система необхідна кожному космічному апарату для відведення тепла від місць його концентрації, наприклад від електроніки, щоб запобігти їх виходу з ладу.
На супутникові проводитимуть науковий експеримент з дослідження ефективності теплових труб – як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.
Запуск PolyITAN-HP-30 на орбіту дасть змогу науковцям Київського політехнічного інституту отримати робочі характеристики теплових труб в умовах мікрогравітації. Також вони зможуть виявити можливі хиби й переваги в процесі подальшого створення теплових труб для різних космічних апаратів.
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