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П'ять хороших новин 11 листопада

Надія Клочко
glavcom.ua
П'ять хороших новин 11 листопада
Херсонці сьогодні вітають у місті воїнів ЗСУ
фото з відкритих джерел

11 листопада увійде в історію як день звільнення Херсона від російських окупантів

Сьогодні, 11 листопада, триває 261 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Звільнення Херсона

Сьогодні вдень Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії. 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Херсоні перебувають Сили спеціальних операцій Збройних сил, інші українські захисники – на підступах до міста. 

У мережі з'являються емоційні відео, як жителі міста радісно зустрічають своїх визволителів. 

Херсонці святкують визволення з окупації

Жителі Херсона виходять на вулиці та святкують звільнення міста від російських окупантів. Люди, зібралися у центрі міста, танцюють, співають і веселяться, а також прославляють Україну та ЗСУ. 

Святкують не тільки в Херсоні, а й в інших містах. Зокрема, херсонці зібралися у центрі Одеси, аби відзначити звільнення рідного міста. 

Офіційно: Миколаївщина повністю звільнена від окупантів

Українські захисники звільнили всю територію Миколаївської області від окупантів на правому березі річки Дніпро. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Станом на сьогодні російські окупанти контролюють лише Кінбурнську косу, частина якої теж входить до складу Миколаївської області.

«Тепер офіційно: всю Миколаївську область (крім Кінбурна) звільнено», – написав очільник ОВА.

Кім також зазначив, що ЗСУ взяли під контроль водопровід, яким постачали воду з Дніпра в Миколаїв, однак спочатку його потрібно розмінувати.

Стіна на кордоні з Білоруссю

На кордоні з Білоруссю Україна облаштувала вже близько 3 км інженерних загороджень. Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Наразі роботи тривають.

Такі роботи ведуться у Рівненській та Житомирській областях. Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії.

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Звернення ЗСУ до військових РФ та Білорусі 

Генштаб ЗСУ опублікував відео, у якому українські захисники звернулися до військовослужбовців об’єднаного угруповання військ республіки Білорусь та РФ.

«Військовослужбовці Республіки Білорусь, якщо вас все ж змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України, і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, перейшовши державний кордон України, зупиніться у складі підрозділу. Заглушіть двигуни, розведіть зброю, підійміть білі прапори та дочекайтесь зустрічі з представниками командування ЗСУ», – йдеться у зверненні.

Зазначається, що відмову від убивства українців буде розцінено як акт дружніх та сусідських відносин. Генштаб зазначає, що білорусам, які відмовляться воювати проти України нададуть можливість телефонувати рідним, а також цілодобовий доступ до інтернету.

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Теги: ЗСУ війна Херсон деокупація

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