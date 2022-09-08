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П'ять хороших новин 8 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
П'ять хороших новин 8 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
ЗСУ вже 197 днів дають героїчну відсіч ворогам 
фото: bdut.org.ua

Сьогодні радіємо разом із мешканцями звільнених Балаклії та інших населених пунктів 

Сьогодні, 8 вересня, триває 197 доба повномасштабної війни, і ми ще на кілька кроків стали ближчими до перемоги. Про це свідчать новини з фронту і просування нашої армії на півдні, Донбасі та на Харківщині.  Пропонуємо вам підбірку хороших новин цього дня. 

  • Звільнення від рашистів

ЗСУ на Харківщині, півдні та Донбасі мають успіхи. Зокрема, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. 

Також ЗСУ просунулися на Донеччині і звільнили ще один населений пункт.

Українські захисники звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів на харківському напрямку. Також 

Також над головною адміністративною будівлею звільненої від окупантів Балаклії на Харківщині, замайорів український прапор. 

Мешканці Балаклії зустрічали ЗСУ з прапорами та сльозами на очах

  • Міжнародна підтримка

У четвер, 8 вересня, державний секретар США приїхав до Києва. Його візит не було анонсовано. Блінкен запевнив, що США будуть підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно.

Сьогодні ж стало відомо, що адміністрація Байдена виділить $2,2 млрд для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів. Також США нададуть Україні додаткові боєприпаси для Himars, ракети Harm, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на $675 млн. Тим часом США передали Україні надточні снаряди із GPS-наведенням.

  • Бунт на політичному кораблі рашистів

Депутати РФ просять Держдуму відсторонити Путіна. Вони нарешті помітили, що його рішення про початок «спеціальної військової операції» призвело до загибелі російських військових та проблем у російській економіці.

П'ять хороших новин 8 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома» фото 1

  • Окупанти масово тікають і здаються в полон

Військові «другої армії світу» так швидко тікали зі своїх позицій на Харківщині, що кинули там майже все, що у них було. Відповідне відео з’явилося в мережі. 

Також українські військові продовжують наступ на декількох напрямках, змушуючи російських окупантів масово здаватися у полон. Фото та відео російських військових, які здалися у полон, поширюють у соцмережах українські захисники.

  • Партизани не дають ворогам спокою

У тимчасово окупованому Маріуполі зростає рух опору під знаком української літери «Ї». Також представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов підтвердив, що у Мелітополі було підірвано штаб руху «Ми разом із Росією», створеного провладною російською партією «Єдина Росія».

Віримо в ЗСУ і знаємо: вже зовсім скоро всі загарбані території повернуться додому.

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Теги: Донбас війна ЗСУ Херсон Харківщина перемога

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