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П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Триває 196 доба війни. Перемога стала на день ближчою
фото: Віталій Коваль/ Facebook

ЗСУ дали прочухана рашистам на Харківщині та Херсонщині, а рашисти зазнали чималих втрат

Сьогодні, 7 вересня, наші захисники разом із усіма українцями та підтримкою світу продовжили давати героїчну відсіч окупантам. Цього дня сталися події, які додають оптимізму та свідчать про те, що вже незабаром всі українські землі знову будуть під рідним прапором. «Главком» зібрав для вас найголовніше з подій середи.  

  • Контраступ

Сьогодні «Південь» відзвітував про успіхи на фронті. Збройні сили України звільнили ще кілька населених пунктів на південному напрямку. Проте детальну інформацію про звільнені населені пункти повідомлять пізніше, після зачистки цієї території. 

Також стало відомо, що на Херсонщині окупанти зазнають значних втрат. Поблизу Голої Пристані лише минулої доби в результаті вогневого ураження втрати противника склали близько 70 осіб, більше половини з них – вбитими. Також стало відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, що діє на Херсонському напрямку, втратив до 60% особового складу та техніки і вважається небоєздатним. Через ускладнення логістики у підрозділах ворога нестача палива та боєприпасів.

Тим часом на Харківщині також є успіхи. Сьогодні користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Також у Балаклії ЗСУ взяли в полон російських спецпризначенців із підполковником. 

П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома» фото 1

  • Втрати ворога зростають

За минулу добу ЗСУ ліквідували майже 500 окупантів. Напередодні цей показник становив 350 осіб. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 50 610 рашистів.

А ще українські захисники приземлили російський «Алігатор».

Тим часом під Балаклією загарбники так тікали зі своїх позицій, що полишали цінні речі.

  • ЄС придумав, як відповісти на газовий терор РФ 

Єврокомісія уріже Путіну доходи від газу. Планується становлення граничної ціни на російський газ поряд із заходами, що включають обов'язкове скорочення споживання електроенергії в ЄС і обмеження доходів негазових виробників електроенергії. 

  • «Референдум» пішов курсом російського корабля

ЗСУ завадили окупантам зімітувати «референдум» на Херсонщині, стверджує розвідка. Окупанти не можуть навіть зімітувати «референдум» на території тимчасово окупованої Херсонщини. Псевдоволевиявлення росіянам не дають підготувати Збройні Сили України та місцеве населення, які чинять опір. Бо Херсон – це Україна!

П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома» фото 2

  • Підтримка світу

Пентагон готує довгострокову програму співпраці з ЗСУ. Йдеться про детальний аналіз і план підтримки української армії у середньо- та довгостроковій перспективі, у тому числі після закінчення війни з Росією. 

За інформацією від трьох представників Міністерства оборони США, Пентагон має намір запропонувати ЗСУ довгострокову програму взаємодії, в якій буде враховано як отриману Україною військову допомогу, так і ту, яка ще тільки планується.

Також світова спільнота ще рах продемонструвала українцям свою солідарність. Відтак група Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті номінувала всіх українців і президента України Володимира Зеленського на премію Сахарова за свободу думки

І наостанок маленькі, та дошкульні для рашистів сюрпризи: ЗСУ отримала модернізовані ракети Harpoon. Тож чекаємо хороших новини від наших Героїв!

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Теги: розвідка втрати перемога звільнення населення Пентагон Facebook Херсон Україна партії полон референдум прапор війна ЗСУ окупанти наступ

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