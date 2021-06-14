Генсек НАТО заявив про важливість санкцій проти Росії

Єнс Столтенберг заявив про важливість санкцій проти Росії

НАТО продовжить надавати підтримку Грузії і Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що санкції щодо Росії важливі і повинні продовжувати діяти. Про це повідомляє телеканал CNBC.

«Санкції важливі», – заявив Столтенберг.

За його словами, санкції, які були введені після ситуації з Кримом повинні продовжувати діяти.

Він зазначив, що НАТО продовжить надавати підтримку Грузії і Україні.

Раніше помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що НАТО змінить свою стратегічну концепцію, в якій Росія визначена як «конструктивний партнер».

Нагадаємо, Байден узяв участь у саміті G7 у Великій Британії, де також провів двосторонні зустрічі зі світовими лідерами та поспілкувався з королевою Єлизаветою II.

Зазначимо, учасники саміту у спільній заяві за його результатами наголосили на підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Лідери «Великої сімки» закликали Росію послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію на окупованому Кримському півострові.